Je refuse de voir la dévastation délibérée de l'Europe.

Traduction française :

À la suite du départ des membres de l'Union de la sommet conjointe sur la migration avec la coalition du trafic lumineux, le président de la CDU, Merz, a indiqué sa disposition à des négociations supplémentaires. Toutefois, la proposition de la CDU reste inacceptable, selon le président des Verts, Lang.

La sommet sur la migration qui a échoué mardi pourrait potentiellement se poursuivre avec une composition différente. C'est ce qu'a suggéré le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, lors de l'émission "Maybrit Illner" de ZDF jeudi soir. Plus tôt, mercredi, le chef du groupe parlementaire de l'Union, Thorsten Frei, avait fait allusion à la poursuite des négociations, et le président de la CDU, Friedrich Merz, avait fait une déclaration similaire jeudi. Cependant, il y a un hic. Merz a posé une condition. Il souhaite interdire temporairement l'entrée des réfugiés à la frontière pour une période d'essai de trois mois. Ensuite, les tribunaux administratifs allemands pourront évaluer s'ils rencontrent des problèmes juridiques.

"Friedrich Merz a maintenant rouvert une porte que la CDU avait fermement et bruyamment fermée mardi", conclut la journaliste Dagmar Rosenfeld de "The Pioneer". La CDU a commis une erreur en se retirant de la sommet sur la migration, car la coalition du trafic lumineux avait fait de considérables avancées pour accommoder leurs points de vue. La politique d'asile révisée de la coalition du trafic lumineux et l'annonce de contrôles frontaliers nationaux provenaient de la pression de l'Union. Toutefois, en tant que chef de l'opposition, Merz n'avait pas intérêt à accorder une victoire au gouvernement avant les élections dans le Brandebourg, ajoute la responsable de la rédaction politique de "Die Zeit", Tina Hildebrand. Maintenant, c'est la responsabilité de Merz de régler le problème frontalier via le centre politique.

Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, propose une nouvelle sommet, impliquant uniquement le chancelier fédéral Olaf Scholz, ses vice-premiers ministres et Friedrich Merz. Le problème migratoire devrait être maintenu en dehors des élections, dit-il. "Et si nous discutons du problème frontalier et mettons en place un système qui n'autorise l'entrée que pour les dignes, nous ferons un bond en avant considérable." Linnemann vise à maintenir le débat sur la migration en dehors des élections. "Nous pouvons discuter de ce problème tous les jours, nous pouvons aussi en discuter après le Brandebourg", suggère-t-il. L'Union soutient la coalition du trafic lumineux, à condition qu'elle propose des mesures constructives. Cependant, Linnemann exprime son inquiétude quant au fait que "nous ne sommes pas en train de régler le problème fondamental que trop de gens arrivent ici, des millions ces dernières années, qui n'ont pas le droit d'être là". Par conséquent, la CDU plaide pour un changement de la politique des réfugiés.

La coalition du trafic lumineux a réalisé des exploits depuis l'attaque de Solingen : durcissement de la loi sur les armes, augmentation des pouvoirs de la police et expulsions plus rapides, dit la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser. Les contrôles frontaliers initiés par la coalition du trafic lumineux en octobre ont entraîné le refus de 30 000 réfugiés. "Les mesures sont efficaces", se vante Faeser. Elle est ouverte à d'autres discussions avec l'Union.

Tandis que Faeser s'entretient avec le secrétaire général de la CDU, la présidente des Verts, Ricarda Lang, rejette les propositions de l'Union. Elle affirme qu'interdire l'entrée aux réfugiés est illégal en l'absence d'état d'urgence. "Par conséquent, la proposition de la CDU n'est pas authentique, mais une illusion", déclare Lang. La CDU suggère une violation du droit européen de trois mois. "L'Allemagne ne peut pas se permettre cela", dit-elle. Les fermetures de frontières sont autorisées uniquement si le gouvernement fédéral et les 16 États déclarent un état d'urgence. Lang suggère : "J'aimerais voir si Markus Söder admet qu'il ne peut pas gérer la Bavière". De plus, l'Autriche et la Pologne ont indiqué leur réticence à soutenir l'Allemagne dans cette entreprise. Sa prévision pessimiste : "L'Allemagne enfreint la loi, puis d'autres partenaires feront de même, entraînant le chaos". Proposition de Lang : "Nous sommes ouverts à négocier des solutions. Cependant, nous ne sommes pas prêts à witness

Lire aussi: