Je réfléchis à une autre raison de reconsidérer ton engagement avec Netflix.

Netflix, autrefois connu pour la qualité de son contenu, accuse récemment un certain retard dans le domaine du divertissement. De nombreux projets originaux, comme "The Union" avec Halle Berry et Mark Wahlberg, rappellent les films à petit budget du passé qui évitaient les salles de cinéma pour aller directement dans les vidéoclubs.

"The Union" est un exemple parmi d'autres des erreurs de Netflix dans l'industrie du divertissement. Ils ont tendance à engager des stars comme Ryan Gosling, Chris Evans ou Gal Gadot, puis à produire des histoires d'espionnage moyennes autour d'eux. Résultat ? Des films comme "The Gray Man", "Heart of Stone" et "The Union".

Mark Wahlberg et Halle Berry peuvent être des acteurs populaires, mais ils ne font pas pour autant un duo d'agents convaincant, pas plus que le scénario peu raffiné ou les scènes d'action plates. Si des suites sont prévues, tout ce que l'on peut dire, c'est : "S'il vous plaît, non !"

Pour un avis détaillé sur "The Union", vous pouvez écouter l'analyse de Ronny Rüsch et Axel Max dans le nouveau épisode du podcast ntv "Oscars & Himbeeren". Ils discutent également du film dramatique "The Iron Claw", du thriller "The Awakening of the Huntress" et du premier univers cinématographique DC abandonné.

La dépendance de Netflix à la diffusion en continu pour la distribution de son contenu pourrait être à l'origine de son déclin créatif. Malgré l'engagement de stars comme Ryan Gosling, Chris Evans et Gal Gadot, le service de streaming semble avoir du mal à proposer des histoires engageantes et de qualité, ce qui se traduit par des productions originales décevantes.

Lire aussi: