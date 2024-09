Personnage d'histoire tropicale : Georgina Fleur - "Je réapparaîtrai" ou "Mon retour est imminent" ou "On peut s'attendre à me revoir une fois de plus"

Georgie Flower (34) a remporté l'édition estivale de l'émission de RTL "Je suis une célébrité - La revanche des légendes de la jungle" (disponible sur RTL+), empochant 100 000 euros. En finale, elle a battu Kader Lot (51). Gigi Birofio (25) a terminé à la troisième place. L'ancienne participante de "The Bachelor" et magnétisme de controverse a expliqué dans une interview avec l'agence de presse spot on news pourquoi elle visait la première place, ses sentiments quant à son accomplissement et ses projets futurs.

Quand avez-vous réalisé que vous pourriez remporter la victoire ?

Georgie Flower : J'étais déterminée à gagner dès le départ. Ma motivation était très élevée en raison de mon désir de faire cela pour mon enfant. Maintenant que la diffusion est terminée, je suis simplement ravie d'avoir réussi à gagner. L'amour et le soutien du public m'ont également laissée euphorique.

Gigi Birofio vous a accusées, vous et la deuxième place Kader Lot, de manquer d'efforts pour devenir une légende de la jungle. Que pensez-vous de cela ?

Georgie Flower : Eh bien, Gigi est juste jeune et inexpérimentée. Je pense que je le méritais. J'ai tenu tête au harcèlement dans le camp, ce qui est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je n'ai pas retenu mes efforts depuis mon temps en Australie en 2013 et j'ai montré comment j'ai évolué positivement.

Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pendant le dernier défi, le défi de manger ?

Georgie Flower : C'était absolument horrible, mon pire cauchemar. Le problème était que mon estomac s'était rétréci en raison de tous ces jours dans la jungle, donc je ne pouvais pas manger beaucoup. Par conséquent, cela a été un défi de taille pour moi.

Êtes-vous toujours hantée par des cauchemars à ce sujet ?

Georgie Flower : Non, pas à ce sujet. J'ai des cauchemars à propos d'autres choses qui se sont produites dans le camp.

De quoi parlez-vous ?

Georgie Flower : Toutes ces conversations interminables, qui ont également été diffusées pendant la diffusion. Cela m'a simplement rendue folle.

Cela a-t-il été votre plus grand défi dans l'émission ?

Georgie Flower : La partie la plus difficile pour moi était d'être éloignée de mon enfant pendant une si longue période. Nous n'avions jamais été séparés aussi longtemps, et je l'ai beaucoup manquée. C'est pourquoi j'ai été si émotive tout au long de la compétition. Après avoir gagné, j'ai immédiatement pris l'avion pour la voir. La tenir dans mes bras à nouveau était la meilleure sensation du monde.

Avez-vous toujours l'intention d'utiliser l'argent du prix pour l'éducation de votre enfant ?

Georgie Flower : Absolument, je vais économiser chaque centime pour qu'elle puisse avoir une excellente éducation future.

Outre la sécurité financière, l'emportement aura-t-il un impact sur votre avenir ?

Georgie Flower : Absolument ! Cela a boosté ma confiance en moi, et ma fille est fière de moi. Regarder les épisodes avec elle était une expérience surréaliste. C'était la première émission à laquelle j'ai participé depuis sa naissance.

Avez-vous reçu des offres d'emploi jusqu'à présent ?

Georgie Flower : Je ne peux pas discuter de nouveaux projets, mais je peux dire que je serai plus visible à l'avenir. Je poste également des bribes de ma vie quotidienne sur Instagram.

Vous vivez à Dubaï depuis fin 2020. Voulez-vous rester là-bas ou retourner en Allemagne ?

Georgie Flower : Je suis absolutely thrilled here, it truly feels like home to me. I missed Dubai during my time in South Africa and was glad to return. Germany will always be my home, but Dubai has become my home now.

Lire aussi: