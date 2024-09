- Je profite du charme serein de Rothenfeld.

La patronne de la prison de Landsberg am Lech, Monika Groß, a révélé aux journalistes de "Munich Merkur" et "TZ" (lundi) les coulisses de son établissement. "C'est impressionnant. Beaucoup d'espace, de verdure et des animaux pris en charge par les détenus", a commenté Groß au sujet du secteur de Rothenfeld de l'établissement pénitentiaire de Landsberg.

"We avons quatre chèvres, 873 poules, un chat, quelques vaches et huit jeunes animaux", a déclaré la directrice de la prison. Actuellement, 27 des 100 cellules de Rothenfeld sont occupées. "L'ambiance à Rothenfeld est fantastique. Beaucoup plus détendue", a déclaré Groß au journal. Les détenus de l'établissement pénitentiaire de Landsberg commencent à intégrer le régime plus détendu de Rothenfeld dès trois mois avant leur libération et au plus tôt 18 mois avant leur liberté, selon la directrice. Actuellement, le célèbre chef Alfons Schuhbeck figure parmi les résidents célèbres, mais il ne reçoit aucun traitement de faveur. "Personne ne reçoit de traitement de faveur en raison de sa célébrité", a précisé Groß. Certains détenus ne peuvent pas intégrer Rothenfeld en raison de leur incompatibilité avec le système. "Cela dépend également de la nature du crime et des prévisions de récidive."

Groß a décrit l'impact psychologique sur les détenus comme "énorme". Cependant, une transformation positive est également possible une fois libéré. "Un jour, un détenu qui a obtenu son diplôme à Landsberg m'a dit : 'J'aurais dû être emprisonné plus tôt. Alors, ma vie aurait pris un tournant pour le mieux.' J'ai trouvé cela incroyable", a partagé Groß. D'autres sont simplement reconnaissants d'avoir quitté un environnement difficile.

Les détenus éligibles pour le régime plus détendu de Rothenfeld peuvent faire appel à la Cour de Justice pour être considérés. Après avoir purgé leur peine à Rothenfeld, certains détenus rencontrent des difficultés pour réintégrer la société en raison de la stigmatisation liée à leurs crimes passés, malgré leur comportement amélioré.

