- Je pleure les vies perdues dans les communautés de canoë et de sport de Solingen.

Le Deutscher Kanu-Verband (DKV) exprime sa tristesse suite aux pertes humaines à Solingen. Cela inclut une paddlleuse locale du club sportif de Solingen dans le district d'Ohligs, qui a péri dans l'incident. "Nous avons été choqués d'apprendre la triste fin de notre collègue concurrente. Elle a trouvé la mort dans une attaque au couteau lors du festival de la ville de Solingen le vendredi", a déclaré le DKV sur son site.

Ils ont également déclaré : "Nos condoléances sont adressées aux familles et amis des victimes, ainsi qu'à tous ceux qui sont touchés par ces moments difficiles. Le DKV adresse ses condoléances les plus sincères aux familles et amis des défunts, ainsi qu'au Ohligser TV."

Selon le "Solinger Tageblatt", cette attaque a laissé deux familles du club de Solingen dévastées. Une femme a péri et son mari blessé a repris connaissance. Il se souvient clairement de l'incident et a déjà fait une déclaration à la police. "C'est une tragédie pour notre humble division", a déclaré le directeur du club Beate Globisch au journal.

Défenseur de l'intégration

La femme qui a péri était une défenseure de l'intégration et avait une profonde affection pour le "Festival de la diversité". Outre le couple, l'agresseur a également pris pour cible deux autres membres du club, une mère et sa fille, qui sont actuellement à l'hôpital.

Le Ohligser Turnverein (OTV) rend également hommage aux victimes de cette agression. "La famille OTV est choquée, étonnée et préoccupée. L'un de nos membres a été brutalement assassiné vendredi et trois de nos membres ont été grièvement blessés. Nous espérons que tous ceux qui sont touchés et leurs familles trouveront la force de surmonter ces événements", a déclaré le club sur son site.

Unis dans la tristesse

Dimanche, environ 60 membres du club se sont réunis spontanément à la salle du club pour faire leur deuil ensemble. "Nous avons discuté, pleuré, laissé nos émotions s'exprimer", a déclaré Globisch au journal.

Dans l'attaque présumée d'inspiration islamiste à Solingen, un agresseur a tué trois personnes avec un couteau et en a blessé huit autres lors du festival de la ville de Solingen vendredi soir. Le suspect arrêté est Issa Al H., un Syrien de 26 ans. Le parquet fédéral enquête sur lui, entre autres, pour meurtre et appartenance présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI).

L'Union européenne a exprimé sa profonde préoccupation quant aux événements tragiques de Solingen, offrant son soutien et ses condoléances à la communauté touchée.

