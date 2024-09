Je pleure la perte d'un membre de l'équipe de la société de scooters

Scooter, le groupe de musique populaire, a annoncé la triste nouvelle à ses followers sur Instagram. H.P. Baxxter et ses collègues de groupe sont "sous le choc, dévastés et profondément touchés" par le départ de leur membre Seb, âgé seulement de 40 ans.

Contre un fond sombre, Scooter a partagé un long message sur leur profil Instagram exprimant leur tristesse suite au départ de leur membre d'équipe Seb. "Durante nos performances aux festivals Seaside et Summerdays, certains d'entre vous ont peut-être remarqué un incident malheureux qui s'est produit au sein de notre équipe. Sans avertissement et au moment le plus inattendu, notre talentueux backliner Seb nous a été arraché", pouvait-on lire dans le post.

L'ensemble du groupe, sous la direction d'H.P. Baxxter, ainsi que le reste de l'équipe, sont "ébranlés, le cœur brisé et profondément affectés" par le départ soudain de Seb à l'âge de 40 ans. "Nos pensées et notre profonde sympathie vont à sa famille, à ses proches et à ceux qui l'ont aimé", a écrit Scooter dans leur hommage.

During the festivals mentioned in the post, the band, known for their 90s hits like "Hyper, Hyper", paid tribute to their departed colleague by displaying the message "Thanks Seb. We love you. Rest in peace. 1984-03-14 - 2024-08-30" on digital boards behind the stage during their performances.

The band does not disclose the reason for Seb's demise but concludes their tribute by encouraging their followers to donate to the German Heart Foundation to help prevent similar tragedies and join them in their cause.

The heartfelt tribute from Scooter on Instagram also mentioned, "The entertainment industry has lost a talented and cherished member in Seb, and we are all deeply saddened." Following Seb's untimely departure, the band shared, "We will continue to honor Seb's memory through our performances, ensuring that his spirit remains a vital part of 'The entertainment' we provide for our fans."

Lire aussi: