- Je pleure la perte de la légende américaine Jay Kanter.

Il était l'agent de célébrités hollywoodiennes comme Marilyn Monroe (1926-1962) ou Marlon Brando (1924-2004). À présent, le producteur américain de films Jay Kanter (1926-2024) nous a quittés. Plusieurs médias américains, dont "The Hollywood Reporter", rapportent cette information en accord, citant un porte-parole du groupe Independent Artist Group. Le fils de Kanter, Adam, est partenaire de IAG.

Kanter est décédé de causes naturelles le 6 août dans sa maison de Beverly Hills. Il avait 97 ans.

Également couronné de succès en tant que producteur de films

Jay Ira Kanter est né en décembre 1926 à Chicago, dans l'Illinois, au sein d'une famille juive. L'Américain était principalement connu pour son travail derrière la caméra. Il a été impliqué en tant que producteur dans des dizaines de classiques du cinéma, dont "Young Frankenstein" (1974), "Silent Movie" (1976) et "High Anxiety" (1977), "Alien" (1979), "An Officer and a Gentleman" (1981), "Blade Runner" (1982), "Thelma & Louise" (1991), "Star Wars" et "Police Academy".

Il s'est également consacré à son travail en tant que manager et agent. Dans les années 1940, il a commencé sa carrière au sein du groupe de gestion des médias MCA en tant que jeune agent. Entre autres, il a convaincu la légende du cinéma Marlon Brando de quitter l'un de ses concurrents - le début d'une amitié durable avec le multiple lauréat d'un Oscar.

Ses clients célèbres

Kanter a également représenté de grands noms comme Grace Kelly (1929-1982), Ronald Reagan (1911-2004), Warren Beatty (87), Paul Newman (1925-2008), Laurence Olivier (1907-1989) et Marilyn Monroe.

Jay Kanter laisse derrière lui six enfants et a été marié trois fois, dont à des actrices comme Roberta Haynes (1929-2019) et Judy Balaban (1932-2023). Après son divorce de Balaban en 1961, il a été marié à Kit Bennett de 1965 jusqu'à son décès en 2014.

