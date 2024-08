- Je pleure la perte de Connie Chiume.

L'actrice sud-africaine Connie Chiume est décédée à l'âge de 72 ans. La triste nouvelle a été annoncée par sa famille sur son compte Instagram officiel. Dans un communiqué bref, on peut lire : "La famille Chiume regrette d'annoncer le décès de l'actrice internationale et récompensée Connie Chiume." Elle est décédée le 6 août à l'hôpital Garden City de Johannesbourg. Les détails sur les causes du décès n'ont pas été fournis dans le post, mais la famille a promis de partager plus de détails à un moment approprié.

Les plus grands succès de Chiume sont venus de son rôle dans les films "Black Panther". Dans le premier opus de la série en 2018, elle incarnait l'un des anciens du tribu. Quatre ans plus tard, dans "Black Panther: Wakanda Forever", elle reprenait son rôle et montait sur le trône pour devenir la successeur de Forest Whitaker (63) dans le personnage de Zuri en tant que représentant important de la fiction Wakanda.

Auditionner pour "Black Panther" sans préparation

Dans une interview accordée au "Sunday Times" il y a environ deux ans, elle a parlé de son casting inhabituel pour le blockbuster Marvel : "Je suis allée à une audition sans savoir pour quoi je me présentais. On m'a donné une scène à jouer, et j'ai vu que le personnage était une femme africaine s'adressant à la nation. J'ai porté mes habits africains, j'ai appris mes lignes. J'ai donné le meilleur de moi-même." Elle n'aurait jamais imaginé à l'époque que "Black Panther" deviendrait un tel succès au box-office.

Chiume a découvert sa vocation d'actrice plus tard dans la vie, ayant d'abord travaillé comme enseignante. Née à Welkom en 1952, elle est partie en Grèce dans la vingtaine pour poursuivre sa carrière d'actrice. Après avoir rejoint la distribution de la comédie musicale "Sola Sola" là-bas, elle a gradually gagné en popularité chez elle. À partir des années 80, elle est apparue dans de nombreux films et séries télévisées en Afrique du Sud, notamment la série dramatique "Gomora". Elle est également apparue dans le film musical de Beyoncé Knowles (42) "Black Is King".

Wakanda a dû dire adieu à son roi, Chadwick Boseman, en 2020. L'acteur qui incarnait le rôle titre est décédé à l'âge de 43 ans après avoir combattu le cancer.

