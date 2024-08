- "Je peux seulement vous conseiller de ne pas nager dans la rivière"

Depuis le début de l'année, au moins 253 personnes ont péri par noyade en Allemagne - significativement plus qu'à la même période l'an dernier. Selon l'Association allemande de sauvetage (DLRG), il y avait 35 noyades de moins lors des sept premiers mois de l'année dernière.

"Si l'été avait été plus constant, encore plus de vies auraient probablement été perdues", a déclaré la présidente de la DLRG, Ute Vogt. Notamment, pour la troisième année consécutive, plus de personnes sont décédées dans les rivières.

En tout, les décès dans les rivières et les lacs, qui sont généralement non surveillés, ont représenté deux tiers des accidents mortels. Jusqu'à présent cette année, 77 personnes ont péri dans les lacs, légèrement moins qu'en 2023 (82). Dans les rivières, 92 personnes ont trouvé la mort, comparé à 77 accidents fatals à la fin juillet 2023. Quatorze personnes sont décédées dans les ruisseaux, comparé à 8 l'an dernier.

"Les eaux courantes présentent les plus grands risques", a déclaré Vogt. "Je déconseille vivement de nager dans les rivières pour la plupart des gens."

La plupart ne sont pas de bons nageurs

Précédemment, la présidente de la DLRG, Ute Vogt, avait mis en garde : "La plupart des gens ne sont pas capables de nager en toute sécurité dans les rivières." La raison : ils ne sont pas de bons nageurs. Surtout nager seul dans une rivière est "vraiment très dangereux".

Ces derniers jours, les accidents de baignade dans les rivières ont également tenu les services de sauvetage en alerte : sur le Rhin à la frontière germano-suisse, une femme de 29 ans et un adolescent ont disparu depuis dimanche - mercredi après-midi, un corps a été retrouvé, probablement celui du 15 ans. À Ulm, un adolescent de 17 ans est décédé, son corps ayant été retrouvé à une centrale électrique sur le Danube. Selon les rapports de police, il s'agissait d'un adolescent qui avait disparu depuis vendredi.

Plusieurs raisons à l'augmentation du nombre de noyades mortelles

Nationwide, at least 378 people drowned last year - in 2022, there were still 355 fatal drowning accidents. According to DLRG, drowning refers to immersion in or under water, resulting in life-threatening oxygen deficiency. This can happen while conscious or unconscious, for example after a fall or a dive into an underwater obstacle.

According to DLRG, there are several reasons for the increasing number of drownings: Besides water sports and swimming accidents, water rescuers mentioned incidents in flood areas. Moreover, people spend more time and frequently engage in water activities earlier in the year. In April alone, there were 29 drowning deaths - compared to 14 in the same month last year. This suggests that "climate change presents us with new challenges", said Vogt.

More people also died in the sea so far this year - 13, compared to 9 last year. Of the 13 victims, 10 died in the Baltic Sea, 3 in the North Sea. The DLRG attributed the North Sea deaths mainly to boating and sailing accidents.

Among the drowned, men were again predominantly affected - overall, 188 men and 58 women died, with the gender unknown in 7 cases. Almost every third victim - or 64 in absolute numbers - was older than 70, 60 were between 50 and 70. Thus, the number of drowning victims aged over 50 increased by 41 compared to the same period last year. According to DLRG, older swimmers often experience swimming accidents due to pre-existing conditions.

Most people drowned in the first seven months of the year in North Rhine-Westphalia - 42 bathing fatalities were recorded there, compared to 37 in the same period last year. In Bavaria, the number of deaths rose from 33 to 35, in Lower Saxony from 20 to 30, and in Brandenburg from 16 to 21.

Water sports are also not entirely risk-free. Around 20 people drowned from January to July while engaging in activities like stand-up paddling, kitesurfing, or boating - a number that has already surpassed the total for the whole of 2023.

Vogt explained that the victims had one thing in common. They had not been wearing a life jacket. Even good swimmers are not immune to circulatory problems after falling into the water. Additionally, water sports enthusiasts often venture out alone, making it difficult for anyone to assist them in an emergency. "Unfortunately, many people do not think enough about their own safety, do not take precautions, and overestimate their abilities", said Vogt.

"Améliorer les compétences en matière de sécurité personnelle"

Alors, que peut-on faire ? Du point de vue de l'Association allemande de sauvetage (DLRG), il est clair que les compétences en matière de sécurité personnelle des gens doivent être améliorées. Ils voient les écoles comme la clé pour y parvenir. Stefan Albrecht, président de l'association régionale de la DLRG en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a également conseillé de ne pas se fier aux avis en ligne sur les spots de baignade, mais d'utiliser plutôt son bon sens.

La DLRG se présente comme la plus grande organisation de sauvetage aquatique bénévole du monde, avec environ 580 000 membres.

Malgré l'augmentation du nombre de noyades mortelles due à divers facteurs tels que le changement climatique et les activités aquatiques, la présidente de la DLRG, Ute Vogt, recommande vivement de ne pas nager dans les rivières en raison des risques intrinsèques. Ces derniers jours, plusieurs accidents de baignade dans les rivières ont entraîné des décès, soulignant la nécessité de prudence et d'une formation adéquate.

Lire aussi: