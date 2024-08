"Je peux affirmer avec confiance que le feu de circulation a joué un rôle important".

Jena se glisse entre les mailles du filet : Le FDP est en danger d'être expulsé du parlement lors des élections régionales en Thuringe dimanche, mais une figure libérale triomphe dans la deuxième plus grande ville de l'État. "Je ne suis pas aligné sur les lignes de parti, mais je fonctionne de manière excessivement partisane", déclare le maire Thomas Nitzsche dans le "Climate Lab" sur ntv à propos de sa réélection en juin. Il considère le manque de majorité au conseil municipal comme un avantage : "On cherche alors immédiatement des compromis et on peut même pencher à gauche parfois", explique Nitzsche. Le représentant du FDP est également ouvert aux idées indépendantes du parti : il aime les voitures, mais pas dans les parkings du centre-ville. Il faut parfois céder à la tentation, suggère-t-il.

ntv.de : Qu'est-ce qui distingue Jena ?

Thomas Nitzsche : Beaucoup disent que Jena est de la taille parfaite. Elle n'est pas aussi grande que Berlin, Cologne ou Munich, mais avec plus de 100 000 habitants, elle est suffisamment grande pour offrir tout ce que l'on peut souhaiter en matière de sports, de culture et plus encore. Cependant, elle est suffisamment petite pour rester intime. Presque tout le monde se connaît.**

Une harmonie entre tranquillité et activité ?

Oui, Jena offre un équilibre parfait entre éléments urbains et naturels. Le centre-ville est luxuriant et abrite des institutions scientifiques influentes et une économie solide. Les deux secteurs travaillent de manière coopérative, contribuant à la prospérité économique de Jena ainsi qu'à son succès dans le secteur de l'éducation. Près d'un tiers de la population possède un diplôme universitaire.**

De même, à la mairie. Dans d'autres villes thuringiennes bien connues comme Erfurt, Gera et Weimar, les électeurs ont tendance à voter pour la CDU ou l'AfD, parfois pour le SPD et la gauche. En tant que membre du FDP, vous avez battu la candidate verte Kathleen Lützkendorf lors du second tour des élections en juin. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence ?

Je sers comme maire de manière non partisane, et j'aimerais continuer pendant les six prochaines années.**

De quelle manière non partisane ?

Au cours des cinq dernières années, il n'y avait pas de coalition fixe au conseil municipal de Jena, mais plutôt une "majorité en surnombre" de votes CDU, SPD et FDP. Cependant, cela n'était pas suffisant pour former une majorité, nous devions donc travailler ensemble de décision en décision, en trouvant les votes nécessaires auprès d'autres partis. Ainsi, on cherche immédiatement des compromis et on peut parfois pencher à gauche. Cela ne signifie pas abandonner nos principes, mais je n'affiche pas de bannières de parti libéral à la fenêtre de la mairie de Jena. Au lieu de cela, je m'efforce de servir le plus de résidents possible. Pour ce faire, il faut parfois céder et renoncer à ses propres positions. Cela est plus facile au niveau local qu'au niveau national ou régional, mais le principe reste le même : reconnaissance des succès politiques d'autres partis favorise la coopération dans la gouvernance.**

Vous cherchez également des alliances avec l'AfD ?

À Jena, les votes de l'AfD n'ont jamais été cruciaux au cours des cinq dernières années car ils n'avaient que cinq sièges sur 46 au conseil municipal, maintenant six. Il est donc possible de construire une majorité autour d'eux. Cependant, si l'AfD obtient un tiers des sièges lors des élections en Thuringe, le processus devient plus complexe au niveau régional. Comment cela devrait-il être géré ? Mon point de vue est d'éviter de parler ou de coopérer avec l'AfD, mais si une décision dépend de leurs votes, la décision doit être prise.**

Vous dérange-t-il que cette campagne électorale se concentre principalement sur l'AfD, Bjørn Höcke et la possibilité de murs-frontières ?

Les gens sont des individus, et leurs préoccupations ne peuvent être ignorées. Les messages négatifs attirent plus facilement l'attention que les messages positifs. Cette négativité n'est pas spécifique à la Thuringe ; c'est un phénomène social généralisé. Les tensions en Allemagne ont augmenté depuis la pandémie de COVID-19 et se sont poursuivies pendant la guerre en Ukraine. En résumé, les gens sont de plus en plus irritables et leur tolérance aux situations désagréables a diminué, comme en témoignent les sentiments publics et le comportement électoral. L'AfD a trouvé un discours pour r

Dans d'autres domaines, des changements immédiats peuvent être apportés - souvent à l'encontre de ce que soutient le parti : Le FDP plaide vigoureusement en faveur de la liberté. Il désapprouve les limitations de vitesse, soutient le moteur à combustion et a récemment plaidé en faveur de places de parking gratuites ou à tarification forfaitaire dans les centres-villes. Si vous êtes en désaccord avec cela, soyez vigilant.

Le Plan en cinq points n'a pas été universellement accepté au sein du parti. Faites-en usage avec prudence avant de le considérer comme la position officielle du parti. À Jena, nous refusons d'adopter le stationnement gratuit dans les centres-villes comme moyen d'augmenter son attractivité. Nous souhaitons préserver l'accès, éviter de bloquer la zone avec des bollards et empêcher les restrictions de stationnement, en reconnaissant que les 30 000 travailleurs quotidiens ne peuvent être gérés uniquement par les transports en commun. Ainsi, Jena adopte une stratégie flexible : les travailleurs doivent pouvoir accéder au centre-ville en voiture, mais ces véhicules doivent disparaître rapidement après leur arrivée, car les voitures perturbent la sérénité du centre-ville.

Nous cherchons à convaincre les conducteurs d'utiliser les parkings souterrains. Certains désapprouvent cette idée en raison de l'espace confiné ou de la crainte de perdre leur véhicule. Pour rectifier les malentendus, nous proposons d'adapter le système de tarification de manière plus judicieuse.

Ces parkings souterrains sont-ils actuellement disponibles ou la construction est-elle toujours en cours ?

Ils existent bel et bien, mais ils sont peu utilisés. Même pendant les périodes de pointe des vacances, il reste beaucoup d'espace dans les parkings, car les gens préfèrent se serrer dans les places de stationnement en rue.

Nous sommes également mécontents de la poussière fine, du bruit et des débris ?

En effet, mais nous plaidons pour un traitement équitable de tous les types de circulation, ce qui nous amène à nous opposer à une ville centre sans voiture. En fin de compte, le mélange est crucial. Nous avons investi 150 millions d'euros dans de nouveaux tramways, étendu le réseau de pistes cyclables ces dernières années et, selon les informations disponibles, nous avons l'un des taux de piétons les plus élevés du pays. Les voitures servent principalement aux travailleurs. En fin de compte, notre objectif est de créer un centre-ville attrayant, ce qui ne peut être réalisé qu'en créant une zone piétonnière. Tout le monde le reconnaît lors de ses vacances, et nous l'avons également observé dans notre Wagnergasse, notre célèbre rue de pubs : les véhicules traversaient autrefois la rue ; plus tard, seul le bus ; et finalement, la rue est devenue un lieu animé lorsque le bus a également disparu.

La justification d'une ville centre sans voiture repose davantage sur l'amélioration de la qualité de vie que sur la protection du climat ?

Principalement, j'attribue l'attrait au sentiment de bien-être, associé aux avantages pour le climat. Le centre-ville ne doit pas être envahi par les gaz d'échappement.

Des investissements importants sont-ils nécessaires à cette fin ?

Sans investissements, le succès sera difficile à atteindre. Si nous voulons contribuer à la protection du climat, organiser la transition thermique municipale est une nécessité. Cela sera coûteux pour Jena, impliquant un montant à trois chiffres de millions d'euros.

Devrions-nous assouplir les contraintes de dette ?

Je ne suis pas le ministre fédéral des Finances, et je ne prétends pas influencer les priorités budgétaires. Cependant, je reconnais qu'en l'absence d'investissement, les progrès seront limités. Assouplir les contraintes de dette n'est pas entirely viable, car cela entraîne une satisfaction momentanée suivie d'un grave retour de bâton. Il est donc crucial de générer des impulsions, de pousser les limites et de maintenir la discipline fiscale, en empêchant une croissance excessive du secteur consommateur. Au cours des six dernières années, nous avons réussi à réduire la dette tout en favorisant la croissance.

Cela indique-t-il que Robert Habeck et Christian Lindner sont capables de collaborer efficacement ?

Oui, j'ai observé la formation de la coalition du feu avec une certaine mélancolie. Je sentais que les deux candidats principaux, Robert Habeck et Christian Lindner, travaillaient harmonieusement. De nombreux engagements de coalition ont été mis en œuvre. Je reste l'une des personnes qui pensent que la coalition du feu a accompli beaucoup de choses. Malheureusement, l'image externe reste sombre. Il est regrettable qu'ils ne reconnaissent pas mutuellement leurs réalisations.

En conversation avec Thomas Nitzsche, nous avons parlé avec Clara Pfeffer et Christian Herrmann. L'entretien a été édité pour plus de clarté et de fluidité. La version non éditée peut être entendue dans le podcast "Klima-Labor"*.*

Thomas Nitzsche, dans son approche non partisane en tant que maire de Jena, a déclaré : "Je n'affiche pas de bannières du parti libéral à la fenêtre de l'hôtel de ville de Jena. Au lieu de cela, je m'efforce de servir le plus de résidents possible. Pour ce faire, il faut parfois céder et renoncer à ses propres positions." Plus tard dans la conversation, il a ajouté : "Je ne vais pas mentir, la loi sur l'énergie des bâtiments (GEG) était un exemple flagrant où la communication et l'artisanat pourraient avoir été améliorés pour répondre plus efficacement aux préoccupations des résidents."

