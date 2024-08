Taylor Lautner se marie avec son conjoint - Je participe au concert de Taylor Swift à Londres.

Pendant le deuxième dernier concert "The Eras Tour" de Taylor Swift (34) à Londres, des témoins dans la foule ont remarqué un fan de Swift intrigant : Selon plusieurs sources, dont le quotidien britannique "Daily Mail", l'ex-petit ami de Taylor Swift, Taylor Lautner (32), a été aperçu au stade de Wembley lundi soir. L'acteur, qui a fréquenté la chanteuse pendant quelques mois en 2009, a réussi à se fondre discrètement parmi les quelque 100 000 spectateurs.

Sur ses histoires Instagram, il a partagé une photo de son poignet bardé de bracelets ainsi que des extraits de la performance de Swift. Lautner n'était pas le seul admirateur de Swift présent à l'événement ; sa femme, nommée Taylor (27, formerly Dome), a également publié une histoire Instagram avec des photos de bracelets et des images du stade de Wembley. Le couple est marié depuis novembre 2022.

Swift a croisé le chemin de l'acteur de "Twilight" sur le plateau de la comédie romantique "Valentine's Day" en 2009, et ils sont sortis ensemble pendant un certain temps. Selon les rumeurs, la chanson "Back To December" de Swift a été écrite pour Taylor Lautner, servant de sorte d'excuse pour leur rupture à l'époque. Malgré leur histoire amoureuse passée, ils restent amis jusqu'à aujourd'hui.

Dans le podcast "Call Her Daddy", Lautner a parlé de son amitié avec son ex en décembre, déclarant : "Si vous appréciez quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, au fond de lui, alors vous pouvez passer outre, pardonner et continuer cette connexion d'une manière différente."

Rendez-vous amoureux au stade de Wembley avec Channing Tatum

Taylor Lautner et son épouse ne sont pas les seuls fans de Swift célèbres à s'être fondus dans la foule de Londres. Sur son compte Instagram, Channing Tatum (44) a partagé une vidéo émouvante de sa "soirée en amoureux" avec sa compagne Zoe Kravitz (35) au "The Eras Tour" au Royaume-Uni. "L'amour est authentique, et Taylor Swift est une force avec laquelle il faut compter ! J'ai même obtenu quelques médiators de la grande Swift que je vais mettre aux enchères pour une œuvre de charité."

