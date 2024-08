Je ne suis pas sûr d'être prêt pour la climatisation.

Branchez, aspirez - et il fait déjà plus frais dans la pièce : Les climatiseurs mobiles promettent un soulagement les jours de forte chaleur. Mais ils ont aussi des inconvénients. Voici ce que vous devez savoir avant d'acheter.

Il fait chaud dans la chambre, il fait chaud dans le salon - et partout, la sueur coule. Si vous en avez marre en été, vous pourriez envisager d'acheter un climatiseur mobile, un appareil monobloc, à court terme. Mais est-ce toujours une bonne idée ?

Vous devez savoir que le prix d'achat de 500 à 1000 euros n'est pas le seul coût à prendre en compte. Il y a aussi les frais d'électricité à considérer. Selon les centres de conseil en énergie des consommateurs, ceux-ci peuvent atteindre 40 à 140 euros par an, selon l'utilisation.

À titre de comparaison : avec un ventilateur d'une puissance de 25 à 50 watts, vous devriez prévoir des frais d'électricité supplémentaires de 6 à 10 euros par an, selon l'Association fédérale des centres de consommation, s'il est utilisé pendant 10 heures par jour pendant 90 jours.

Si vous voulez toujours un climatiseur mobile, vous devriez réfléchir à savoir s'il doit être un appareil à un ou deux tuyaux. Ces derniers sont plus efficaces, selon les défenseurs des consommateurs. Ils utilisent uniquement l'air extérieur pour éliminer la chaleur des pièces, contrairement aux appareils à un seul tuyau.

Ce que l'étiquette énergétique des appareils indique

Regardez également les étiquettes énergétiques des appareils en question et comparez-les. L'étiquette contient des informations sur la puissance électrique en kilowatts, la consommation d'électricité en kilowattheures (kWh) pour 60 minutes, le niveau de bruit dans la pièce et la valeur EER pour l'efficacité énergétique du refroidissement. Plus la valeur EER est élevée, moins l'appareil a besoin d'électricité pour atteindre une certaine performance de refroidissement.

Mais ne vous fiez pas seulement à l'étiquette énergétique, selon les défenseurs des consommateurs. Ils conseillent également de lire les tests de produits indépendants. Selon Stiftung Warentest, il était difficile pour les appareils monobloc de maintenir la température de la pièce supportable, plus il faisait chaud à l'extérieur. Aucun des appareils monobloc n'a obtenu une note de 3,8 ou supérieure dans leurs tests.

Les appareils split comme alternative

Les appareils split, qui se composent de deux parties et sont installés de manière permanente contrairement aux climatiseurs mobiles, sont plus efficaces. Ils refroidissent les pièces plus rapidement et utilisent moins d'électricité qu'un climatiseur mobile.

L'inconvénient : les appareils split sont plus coûteux à l'achat et il faut percer le mur extérieur. Les locataires doivent donc obtenir l'autorisation de leur propriétaire. La pose ne peut également être effectuée que par un spécialiste.

En général : si vous avez un climatiseur à la maison, vous devriez l'allumer seulement lorsque vous en avez vraiment besoin, par exemple un peu avant d'aller vous coucher. La nuit, il est préférable de l'éteindre complètement - au lieu de cela, laissez l'air plus frais de l'extérieur entrer dans l'appartement par la fenêtre ouverte.

Pour réduire vos coûts d'énergie et votre impact environnemental, vous pourriez envisager d'utiliser l'énergie solaire pour refroidir votre maison. Les climatiseurs solaires gagnent en popularité en raison de leur écologisme et de leur potentiel d'économie.

Alternativement, vous pourriez utiliser l'énergie solaire pour alimenter des ventilateurs, qui consomment moins d'électricité que les climatiseurs mobiles. Les panneaux solaires peuvent être installés sur votre toit ou dans votre jardin, convertissant la lumière du soleil en électricité qui peut être stockée dans des batteries pour une utilisation ultérieure.

