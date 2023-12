Je ne pensais qu'à rester en vie" : Le parcours de Nadia Nadim, du camp de réfugiés à la star du PSG... et inversement

Si elle est surtout connue pour être une buteuse prolifique au cours d'une carrière qui l'a menée dans des clubs comme les Portland Thorns, Manchester City et, actuellement, le Paris Saint-Germain, Nadim consacre une grande partie de son temps à des œuvres caritatives, à son travail d'ambassadrice pour les Nations unies et à l'apprentissage des langues - elle en parle actuellement neuf couramment.

Elle a également réussi à trouver le temps de suivre une formation de chirurgien reconstructeur, qu'elle achèvera une fois qu'elle aura pris sa retraite du football.

Le dernier projet de Nadim en dehors du terrain l'a amenée à faire équipe avec le PSG et KLABU, une organisation caritative qui aide à construire des clubs de sport dans les camps de réfugiés du monde entier. Ce nouveau partenariat devrait permettre de toucher 10 000 enfants réfugiés par le biais du sport.

C'est une cause qui tient particulièrement à cœur à Nadim. Née en Afghanistan, elle n'avait que 11 ans lorsque les talibans ont assassiné son père. Avec sa mère et ses quatre sœurs, elle a été contrainte de fuir à travers le Pakistan voisin avec un faux passeport, avant d'arriver au Danemark, le pays qu'elle appelle aujourd'hui son pays d'origine.

"La seule chose à laquelle je pensais était de rester en vie, de survivre jusqu'au lendemain", raconte-t-elle à CNN Sport . Je me demandais simplement : "Bon, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Comment puis-je survivre jusqu'au lendemain matin ?

"Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui se trouvent dans ces camps. Vous savez, c'est l'instant présent et vous essayez d'en tirer le meilleur parti, de rester en vie et d'espérer le meilleur pour demain.

Lorsque Nadim est arrivée au Danemark avec sa famille, ils ont commencé à vivre dans un camp de réfugiés, et c'est là qu'elle a découvert sa passion pour le football.

C'est là qu'elle a découvert sa passion pour le football. Dans des champs proches de l'endroit où elle vivait, Nadim se souvient avoir vu d'autres enfants "s'amuser avec un ballon rond".

Je me suis dit : "Ça a l'air vraiment cool : Je me suis dit : 'C'est vraiment cool, je veux faire pareil'", raconte-t-elle. "Depuis, je n'ai jamais quitté le football et regardez où il m'a menée, au Paris Saint-Germain.

Il est juste de dire que la première expérience de Nadim en matière de football n'était pas tout à fait comme la version qu'elle joue aujourd'hui.

"Au début, c'était un peu plus informel", dit-elle en riant. Au début, c'était un peu plus informel", dit-elle en riant. "C'était juste des coups de pied, tout le monde se suivait, c'était tout le monde contre tout le monde".

"Mais petit à petit, j'ai découvert comment le football était censé être joué, parce qu'il y avait un club de football près du camp de réfugiés, et j'ai pu voir qu'il y avait des formations et qu'on était censé faire ceci quand le ballon était sorti, et petit à petit, j'ai voulu jouer comme on jouait là-bas.

Je pourrais redevenir un enfant

Nadim décrit les êtres humains comme "curieux" et pense qu'ils sont susceptibles d'essayer quelque chose de nouveau s'ils le voient, en particulier les enfants. Pour elle, c'est la raison pour laquelle il est si important de donner aux enfants qui grandissent dans les camps de réfugiés la possibilité d'être exposés au sport.

"Imaginez que sur, je ne sais pas, le million de réfugiés qui se trouvent à Cox's Bazar [le plus grand camp de réfugiés au monde], il y ait deux, trois ou quatre joueurs de football grâce à ces projets qui sont lancés", dit-elle.

Nadim dit que les gens sont toujours surpris lorsqu'elle décrit son séjour dans le camp de réfugiés comme "l'un des moments les plus drôles de ma vie".

Originaire d'un Afghanistan déchiré par la guerre, Nadim n'a pas eu de véritable enfance, mais cela a changé lorsqu'elle est arrivée au Danemark.

"Soudain, je suis arrivée dans un camp de réfugiés où l'on pouvait faire du sport, lire, et j'ai eu l'impression de redevenir une enfant", se souvient-elle.

"J'ai donc de très, très bons souvenirs du camp de réfugiés. Je sais que cela peut paraître bizarre, quand je le dis à certaines personnes, elles sont comme : Oh, quoi ? Mais c'est ce que j'ai ressenti à l'époque, vous savez, et c'est pourquoi je pense que la KLABU et le PSG essaient de faire la même chose.

"C'est une période difficile, ce n'est pas la meilleure situation pour un enfant, mais nous essayons d'en faire quelque chose de positif.

Nadim estime que la perception des réfugiés est très éloignée de la réalité. Alors que les journaux télévisés tentent de montrer les conditions de vie des personnes déplacées, les téléspectateurs ne sont pas en mesure de comprendre la gravité de la situation.

"Leur situation est bien pire que ce que l'on peut imaginer", affirme Nadim.

Selon KLABU, il y a aujourd'hui 80 millions de réfugiés dans le monde, le nombre le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et près de la moitié d'entre eux sont des enfants.

La plupart d'entre eux, comme Nadim, ont été "privés d'éducation et de tous les autres aspects qui constituent une enfance normale", écrit la KLABU.

Le premier projet du partenariat sera basé à Cox's Bazar, au Bangladesh, où la KLABU et le PSG construiront un "Centre de Club" qui servira de bibliothèque sportive, donnera accès à des kits et des équipements, et proposera des sessions d'entraînement et des tournois auxquels les enfants pourront participer.

Nadim espère que le projet pourra également aider les parents réfugiés. Depuis que sa famille a quitté le camp au Danemark, elle a appris à quel point cette période a été difficile pour sa mère et à quel point leur avenir incertain a été "dur physiquement, mais mentalement... beaucoup, beaucoup plus dur".

Une fois sa carrière terminée, Nadim préfère que l'on se souvienne d'elle pour son action humanitaire plutôt que pour ses exploits sur le terrain, et son implication dans ce projet - aider ceux qui luttent comme elle l'a fait - est quelque chose dont elle est immensément fière.

"En tant qu'être humain, il est parfois difficile de comprendre des choses que l'on n'a pas vécues dans son propre corps", explique Nadim.

"C'est pourquoi il est plus facile de se rapprocher de personnes avec lesquelles on a quelque chose en commun, parce que, oui, nous entendons parler des nouvelles, nous voyons des images de ce qui se passe dans ces camps de réfugiés ou des personnes qui sont déplacées de leur maison à cause du changement climatique ou autre, mais est-ce que nous les comprenons vraiment ? Je pense que non.

"Si vous êtes déjà allé dans un camp de réfugiés, vous savez à quel point l'environnement est rude et à quel point il peut être difficile. Je le sais, je l'ai ressenti avec mon propre corps, mais je l'ai aussi vu maintenant. Si vous vous rendez au Kenya, au Bangladesh, à Cox's Bazar, qui est l'un des plus grands camps de réfugiés au monde, vous verrez que ce n'est pas une plaisanterie.

"Ils vivent vraiment dans des conditions insensées et apporter le sport dans ces endroits, apporter, je dis l'espoir parce que c'est peut-être votre échappatoire à la réalité pour une heure ou deux ou peut-être votre chance de créer un avenir pour vous-même est une chose étonnante.

L'histoire en marche

Cela peut paraître anodin en comparaison, mais ce vendredi marque le point culminant d'une saison passionnante en France et l'occasion pour Nadim et le PSG d'entrer dans l'histoire.

Avec un point d'avance sur le champion en titre, Lyon, avant la dernière journée de championnat, le PSG sait qu'une victoire sur Dijon lui permettrait de remporter le premier titre de son histoire.

Il s'agirait d'un exploit remarquable qui mettrait fin à la domination lyonnaise de 14 ans sur la couronne nationale et à la série de huit accessits au cours des neuf dernières saisons.

"Je suis quelqu'un qui a toujours des rêves, vous savez, avant même que je signe avec le PSG et que nous parlions de mon transfert au PSG, l'un de mes rêves était de remporter le championnat avec eux", déclare Nadim.

"Ce serait un jour extraordinaire et une grande réussite pour l'équipe, pour le club, parce que vous avez couru après quelque chose pendant si longtemps et que vous êtes enfin si près du but.

"Vous avez franchi toutes les étapes, il ne vous reste plus qu'à franchir la dernière. Cela signifie beaucoup, vraiment. Vous savez, c'est l'un de mes plus grands rêves en ce moment. Cela signifierait que mon rêve est devenu réalité.

"Je pense que Lyon a beaucoup de respect pour ce qu'il a fait pour le football féminin. Je pense que c'est un club extraordinaire et qu'il est au sommet depuis très longtemps, mais je pense aussi qu'il y a un changement d'ère en ce moment. Nous avons beaucoup de jeunes joueuses dans l'équipe nationale française et je pense que le PSG a fait grandir cette équipe pour qu'elle puisse, je l'espère, détrôner Lyon de son trône.

"Et si c'est ce que nous voulons, si c'est notre ambition, je pense que c'est maintenant que ça doit se passer.

