- Je n'avais aucune préférence ni aucun intérêt pour cette affaire.

Lorsque le film "Batgirl", presque terminé, a été brutalement annulé juste avant sa première prévue en août 2022, cela a suscité une tempête à Hollywood et dans la communauté des films de super-héros. Cependant, Michael Keaton, l'acteur de 72 ans qui incarnait Batman et qui avait déjà terminé ses scènes pour le projet, semble indemne de cette annulation, suggérant que les fans ne pourront peut-être jamais le voir. Dans une interview avec le magazine GQ, lorsqu'on lui a demandé s'il trouvait la fin de "Batgirl" décourageante, Keaton a répondu avec désinvolture : "Pas particulièrement, ça ne m'a pas affecté d'une manière ou d'une autre."

"Batgirl" était une "rémunération satisfaisante" pour Michael Keaton

L'acteur qui a incarné pour la première fois le justicier masqué à l'écran en 1989 et 1992, a expliqué à GQ que le film "Batgirl" annulé représentait une "grosse, amusante et récompensante rémunération" pour lui, en montrant ses doigts pour symboliser l'argent.

La société Warner Bros. Discovery a décidé de mettre de côté le film "Batgirl", mettant en scène Leslie Grace (29) en tant que personnage principal, en août 2022. Ils ont attribué cette décision à des considérations financières et au besoin de restructurer la division des films DC. Selon Variety, un journal de l'industrie du divertissement américain, cette décision pourrait permettre à Warner Bros. Discovery de bénéficier d'avantages fiscaux, en leur permettant d'imputer les 90 millions de dollars estimés qu'ils avaient investis dans le film.

Bien que cela ait été un coup dur pour les talents impliqués, les réalisateurs Adil El Arbi (36) et Bilall Fallah ("Bad Boys for Life" et "Ms. Marvel", 38) ont exprimé leur tristesse et leur choc en apprenant la nouvelle, tandis que Keaton semblait indemne.

