Je n'arrive toujours pas à mettre des mots sur ce moment : Stephanie Travers parle du moment "surréaliste" où elle est devenue la première femme noire à monter sur un podium de F1

"Ma première réaction a été de me demander si j'étais sûre de moi. Je ne pense pas que vous ayez choisi la bonne personne - ce n'est pas moi"", se souvient-elle. "Mais tout s'est passé très vite et avant que je m'en rende compte, je montais sur le podium.

Comme le veut la coutume, Mercedes choisit un membre de l'équipe pour monter sur le podium et recevoir le trophée des constructeurs en son nom et au nom de Petronas, le partenaire technique de Mercedes, après chaque victoire en course.

Ce fut un moment poignant pour Travers - une ingénieure en fluides en piste - d'être sélectionnée, car elle est devenue la première femme noire de l'histoire à monter sur un podium de Formule 1.

"Je n'arrive toujours pas à mettre des mots sur ce moment", dit-elle à Amanda Davies, de CNN. "C'était un moment tellement surréaliste pour moi et une occasion mémorable pour moi et ma famille. Je n'ai pas eu le temps d'informer ma famille à l'avance, mais mes parents adorent ce sport, alors ils étaient là, à la maison, à regarder, à crier.

"Ma sœur m'a envoyé des vidéos par la suite, alors voir leur réaction et celle que j'ai reçue du monde entier, ça m'a touché au cœur et je suis tellement reconnaissant à Petronas et à Mercedes de m'avoir permis de les représenter sur le podium."

Dans un long post Instagram après la course, Hamilton a rendu hommage à Travers pour avoir été sélectionnée parmi plus de 7 000 candidats et pour avoir voulu "inspirer les jeunes enfants noirs, et les enfants de couleur à croire qu'ils peuvent le faire aussi."

Sur le moment, Travers admet qu'elle n'était pas consciente qu'elle entrait dans l'histoire, mais qu'elle est restée "sans voix" lorsqu'on le lui a fait remarquer par la suite. "Les émotions me sont venues comme ça", dit-elle.

READ : Lewis Hamilton, la voix et la conscience de la Formule 1

Une famille de fanatiques

Travers est née à Harare, la capitale du Zimbabwe, et y est allée à l'école jusqu'à ce que sa famille déménage au Royaume-Uni à l'âge de 10 ans.

Elle vient d'une famille de passionnés de sport automobile et se souvient des histoires que ses parents et son frère aîné lui racontaient sur les grands prix de F1 organisés dans l'Afrique du Sud voisine au début des années 1990.

Le fait que son père et son grand-père soient tous deux ingénieurs a également joué un rôle, et Travers' a rapidement développé une passion dans l'atelier d'ingénierie de son père.

"Ce goût pour le sport s'est développé au fur et à mesure que je grandissais, au point que j'ai commencé à assister à des courses avec des amis", explique-t-elle. "Je savais que je voulais travailler dans ce domaine.

Sachant que cela pourrait lui permettre d'accéder à la F1, Travers a décidé de se spécialiser en génie chimique. En fin de compte, cependant, elle explique qu'il était important de trouver une carrière qui lui plaise, car la nature compétitive de la F1 signifiait que gagner une place dans le sport était loin d'être une évidence.

Mais même à cette époque, Travers rêvait encore de monter un jour sur un podium de F1. Lorsqu'elle y est enfin parvenue, elle a réalisé tout ce pour quoi elle et sa famille avaient travaillé.

"À ce moment-là, les émotions ont vraiment pris le dessus", dit-elle. "J'ai eu la chance de porter un masque, on ne pouvait pas voir les larmes dans mes yeux, mais c'était une sensation formidable et c'est complètement différent d'être à l'autre bout avec toute l'équipe.

"Mais savoir que l'équipe était à mes côtés et me soutenait à ce moment-là et que nous fêtions tous la victoire pour laquelle nous avions travaillé si dur ce week-end-là, c'était un sentiment formidable et je suis très reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience des deux côtés.

Un pas dans la bonne direction

À la suite de la mort de George Floyd l'année dernière, le sport dans le monde entier a commencé à s'interroger sur ce qu'il faisait en matière d'inégalité raciale.

La F1 est l'un des sports les moins diversifiés au monde ; en fait, Hamilton est le seul pilote noir à avoir jamais couru dans cette discipline. On ne saurait trop insister sur l'importance de sa présence, en particulier pour les jeunes Noirs qui rêvent de réussir un jour dans ce sport.

"Ce que je peux dire, c'est que j'ai grandi en regardant le sport, et que c'est Lewis qui m'a donné ce coup de pouce supplémentaire en voyant quelqu'un comme moi à la télévision", explique Travers. "Je savais qu'il était possible pour moi d'entrer dans ce sport si je m'y mettais à fond et si je travaillais dur - et c'est ce que j'ai fait.

Emmenée par Hamilton, l'un des athlètes les plus loquaces de la planète, Mercedes a été à l'avant-garde des efforts déployés par la F1 pour tenter de rendre le sport plus inclusif et plus diversifié. La saison dernière, l'écurie a peint en noir ses voitures emblématiques "Flèche d'argent" pour "s'opposer au racisme et à toutes les formes de discrimination".

Cette initiative intervient une semaine après que le sextuple champion du monde a annoncé la création de la Commission Hamilton, un partenariat de recherche avec la Royal Academy of Engineering, dont l'objectif est d'étudier comment le sport automobile peut être utilisé pour intéresser davantage de jeunes issus de milieux noirs aux disciplines STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et, à terme, les employer dans des écuries de course ou dans d'autres secteurs de l'ingénierie.

Mercedes a déclaré qu'il s'agissait d'un "engagement public à améliorer la diversité" au sein de l'écurie.

À l'époque, l'écurie a déclaré que si les employés affirment que "l'expérience au sein de notre équipe est inclusive", seuls 3 % de la main-d'œuvre s'identifient comme appartenant à un groupe ethnique minoritaire et seuls 12 % des employés sont des femmes.

Mercedes affirme avoir établi son intention de remédier à cette disparité par une "action positive" et a déclaré que "l'engagement à le faire est irréversible".

"C'est un sentiment formidable de faire partie de cette équipe et il a été très positif pour moi d'être incluse dès le moment où je suis entrée dans le garage", déclare Mme Travers.

"Je suis extrêmement heureuse et très fière d'avoir été la première femme noire à monter sur le podium. J'ai l'impression que le sport fait un pas dans la bonne direction par rapport à la saison dernière et il y a beaucoup d'autres changements qui interviendront à l'avenir et j'espère que la diversité et l'inclusion s'amélioreront dans les prochaines années.

"Ce n'est pas quelque chose qui va s'améliorer du jour au lendemain, mais je pense certainement que ma présence - et celle de certains autres mécaniciens dans la voie des stands - est un point de vue et un pas dans la bonne direction.

Après ce moment historique, Travers raconte que sa boîte de réception a été inondée de messages, mais que certains d'entre eux ont été plus marquants que d'autres.

"Les messages qui m'ont le plus touchée sont ceux des jeunes filles qui m'ont dit que je leur avais ouvert les yeux et qu'elles voyaient quelqu'un comme elles poursuivre une telle carrière en F1", explique-t-elle.

"Cela m'a vraiment touchée au plus profond de mon être.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com