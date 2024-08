- Je n'ai pas été en vacances depuis 11 ans.

Le titre de l'album de Marina Marx (33 ans), "Vérité ou Défi", sorti le 16 août, évoque inévitablement le célèbre jeu de société "Action ou Vérité". Dans une interview accordée à l'agence de presse spot on news, la native de Bade-Wurtemberg révèle pourquoi elle préférait "défi" lors de ses parties de "Spin the Bottle" dans sa jeunesse, ce qui est important pour elle aujourd'hui et où elle passera ses premières vraies vacances depuis onze ans.

Marina Marx : Lorsque mon équipe de composition de Hambourg a créé la chanson "Vérité ou Défi", j'ai su immédiatement que je voulais appeler mon album de la même manière. Ces trois mots ont une image directe - espiègle, court et percutant.

Si vous deviez jouer à "Vérité ou Défi" aujourd'hui, que choisiriez-vous et pourquoi ?

Marx : Nous parlons de "Spin the Bottle", j'ai toujours choisi "défi" car j'espérais toujours que cela voulait dire que je pouvais embrasser. Sinon, je suis toujours pour la vérité, il n'y a rien de pire que de se faire mentir !

Et avec qui aimeriez-vous jouer aujourd'hui ?

Marx : Aujourd'hui, j'aimerais jouer avec mes copines et une bouteille de vin. Autrefois, mes bandes d'amis et un groupe mixte étaient mon premier choix.

Que peuvent attendre les fans de votre nouvel album ?

Marx : Un mélange de pop, de rock et de country. Mon nouveau son Marina Marx, en quelque sorte. C'est un retour à mes racines. J'ai grandi avec la musique country et je suis tombée amoureuse de la musique rock plus tard. J'ai voulu intégrer cela dans l'album à venir. Les chansons sont très diverses sur le plan musical et lyrique. Je pense que cela est devenu un album très excitant et audacieux.

Quelle chanson de votre nouvel album est particulièrement proche de votre cœur ?

Marx : Il y en a deux. L'une est "Prêt ou pas" - un titre country avec des paroles très profondes. Il s'agit d'un homme qui a raté sa chance de demander sa grande amoureuse en mariage, et de sa fille qui préfère faire la fête avec ses amis plutôt que de prendre un café avec son père. Ensuite, il y a mon titre punk rock "Fighter", un hymne pour les filles - un titre audacieux mais très honnête !

Il y a aussi un hommage à Bon Jovi, "C'est ma vie". Pourquoi avez-vous choisi cette chanson ?

Marx : Mon équipe et moi avons pensé que ce serait cool de faire une reprise en allemand, et c'est comme ça que "C'est ma vie" est née. J'adore les vieilles chansons de Bon Jovi, mais bien sûr, nous avons voulu faire leur plus grand tube, et je pense que nous avons fait un excellent travail.

Vous étiez en tournée avec votre collègue Kerstin Ott l'hiver dernier. Quel est votre souvenir marquant ?

Marx : Monter sur scène avec Kerstin et chanter "Proud Mary" de Tina Turner. C'était incroyable, et en tant que grande fan de Tina, je suis très reconnaissante pour ce moment !

Une répétition est-elle possible ?

Marx : Rien n'est prévu pour le moment, mais qui sait ? Je serais partante. Pour l'instant, je prépare mon propre concert à Laupheim - ma ville natale, qui aura lieu en janvier. Vous pourrez enfin voir Marina sur scène avec un groupe. Je prépare un grand spectacle avec mes propres chansons, quelques reprises, et je sortirai la showgirl en moi. Restez à l'écoute !

Qu'y a-t-il d'autre sur votre calendrier cette année ?

Marx : J'ai vraiment hâte de la sortie de mon album et de tous les concerts et émissions de télévision à venir cette année. Et je suis aussi impatiente de prendre une semaine de vacances à la fin août. Je n'ai pas été absente plus de quatre jours depuis 2013, et j'ai vraiment besoin d'Italie et de la mer.

Avez-vous déjà été influencée par des scènes ou des mouvements musicaux ?

Marx : Absolument, grandir à Hambourg, j'ai été profondément influencée par la scène "The Beat". C'est une sous-culture qui met l'accent sur l'individualité, la créativité et la liberté, qui résonne profondément en moi et a grandement façonné ma musique.

Si vous deviez collaborer avec un artiste ou un groupe de cette époque, qui choisiriez-vous ?

Marx : C'est un choix difficile, mais si je devais choisir, ce serait The Beatles. Leur musique est intemporelle et leur impact sur l'industrie musicale est inégalé. Ce serait un honneur de collaborer avec de telles légendes et d'apprendre de leur art.

Lire aussi: