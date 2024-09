"Je n'ai pas compris": le 1er FC Cologne subit une perte sans précédent

Malgré plusieurs occasions, les joueurs de 1. FC Cologne n'ont pas réussi à marquer pendant la première mi-temps. Ces occasions non converties leur ont finalement coûté cher en deuxième mi-temps : les visiteurs de Magdebourg ont marqué deux fois et ont empêché l'équipe de Cologne de se qualifier pour la deuxième place.

Le club relégué de Bundesliga, 1. FC Cologne, a manqué une occasion de monter en deuxième division. Après deux victoires, les Rhénans ont subi une défaite à domicile de 1:2 (0:0) contre 1. FC Magdebourg samedi soir, malgré leur domination et leur avantage d'un but. Résultat, Magdebourg a pris la deuxième place.

Damion Downs (49.) a marqué le but mérité 1:0 pour FC, mais Falko Michel (66.) et Jean Hugonet (83.) ont renversé la situation en faveur des visiteurs. Cologne est retombé à la septième place après sa deuxième défaite à domicile de la saison - maintenant à quatre points de Magdebourg. "Si l'on analyse le match, personne n'aurait cru que Magdebourg gagnerait", a déclaré le capitaine de Cologne, Timo Hübers, sur Sky, "c'est frustrant. Je ne comprends pas moi-même."

Cologne a dominé la première mi-temps, avec 18:2 tirs au but, mais n'a pas su profiter de sa supériorité. La plus grande occasion de FC a été contrée par Mohammed El Hankouri, qui a dégagé le ballon juste avant que Tim Lemperle ne puisse tirer et heurte le poteau (18.). De nombreux supporters à domicile étaient déjà en train de célébrer, mais ont finalement été déçus.

Immédiatement après la pause, les locaux ont été récompensés : après une erreur dans le jeu de Magdebourg, Downs a marqué un but remarquable en combinant avec Lemperle et Maina pour prendre l'avantage mérité - avec leur 20ème tir au but. L'égalisation est venue de manière inattendue : après un centre puissant d'El Hankouri, Michel, remplaçant, a marqué de la tête le 1:1. Ensuite, Hugonet a marqué avec un tir dévié à sa deuxième tentative. Finalement, 1. FC Cologne a eu 33 (!) tirs au but - et a perdu. Il a fallu seulement neuf tentatives à Magdebourg pour marquer les deux buts.

Malgré l'occasion manquée de monter, 1. FC Cologne reste en course pour une place en deuxième division de football. Malgré leur domination en deuxième division de Bundesliga, l'équipe a manqué des occasions de monter en raison de son incapacité à concrétiser ses chances.

