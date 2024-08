- "Je n'ai pas besoin d'être le joueur cool"

De 2002 à 2013, Simon Gosejohann (48) a rendu les rues des villes allemandes dangereuses avec ses farces au format "Comedystreet" - jusqu'à ce que tout le monde le connaisse. Maintenant, le format est de retour : le 7 août 2022, 20 nouveaux épisodes de "Comedystreet" commenceront sur le fournisseur de streaming Joyn.

Presque rien n'a changé, car Gosejohann jouera à nouveau des tours à des passants innocents avec une caméra cachée dans la huitième saison. Dans une interview avec l'agence de presse spot on news, l'humoriste parle de ce que ça fait de revenir après onze ans, de son point de vue sur l'évolution de l'humour, de la farce qui le met même mal à l'aise - et de ce qu'il a fait pendant la pause de "Comedystreet".

Simon Gosejohann : C'est fantastique. Parce que ça a fonctionné comme toujours, parce que ça avait exactement la même sensation. Parce que le même auteur et réalisateur a été là depuis l'épisode un, ainsi que mon frère, qui a fait la caméra au début et qui travaille maintenant également en tant que réalisateur. Dans cette saison, même ma petite amie a été impliquée et s'est occupée des costumes. Alors j'étais parfaitement entouré de mes proches, ce qui avait une bonne ambiance.

Gosejohann : La pause joue en faveur d'un format avec une caméra cachée. Onze ans d'absence signifient qu'il y a une génération entière qui a grandi sans Comedystreet et que je peux à nouveau tromper. Et les plus âgés ne se souviennent pas si rapidement... En ce qui concerne le format, nous retournons plutôt aux sources. Des épisodes rapides et clips de 25 minutes avec de nombreux nouveaux personnages, mais aussi les personnages classiques d'autrefois. Et cette fois, nous sommes trois. La présentatrice Sandra Sprünken et l'entertainer des réseaux sociaux Marco Gianni sont de la partie.

Est-ce que vous pensiez que "Comedystreet" reviendrait un jour ?

Gosejohann : C'était un peu dans l'air. La tendance télévisuelle rétro a même ramené "The Price is Right". D'après mon sentiment, notre format n'était jamais hors du temps. Bien sûr, certains clips ont mal vieilli, mais le format lui-même ne vieillit pas, nous filmons à l'extérieur dans la vie réelle, dans le ici et maintenant. Bien sûr, il faut adapter les idées, c'est très important et cela a également été beaucoup de travail cette fois pour être dans un cadre qui est drôle et à jour. Mais oui, c'était dans l'air.

Pensez-vous que les farces et les réactions à celles-ci ont changé considérablement en 20 ans ? De nombreuses farces ne peuvent plus être faites maintenant...

Gosejohann : Je ne sais pas si nous avons toujours été aussi extrêmes. Nous dépendons toujours d'obtenir un formulaire de consentement des gens. Nous ne pouvons pas simplement les insulter, car ils ne veulent pas être à la télévision avec ça. Nous avons toujours été dépendants les uns des autres depuis le premier épisode. Les choses qui se sont passées socialement, la génération woke, #MeToo et ainsi de suite, je les aimostly accueillies. Tout cela conduit à une coexistence sociétale respectueuse et valorisante, ce qui est bon pour nous.

Notre humour ne peut pas se passer de cringe, c'est clair. Mais il est important de rester au niveau des yeux et de ne pas choisir un humour qui met les autres en avant. Ce n'est pas "Comedystreet", ça ne l'a jamais été. Il y a clairement plus de sujets que le sexisme, le racisme et la stigmatisation du corps. Je veux dire, notre vie quotidienne est pleine d'absurdités, de bizarreries, de métiers étranges, d'idiots et d'idiots, alors il y a definitely quelque chose d'autre à trouver.

L'humour lui-même a-t-il changé considérablement ces 20 dernières années ?

Gosejohann : Beaucoup a été fait dans les années 2000. Et surtout envers les personnes homosexuelles, la boîte à clichés a été ouverte assez brutalement. Nous avons même eu le travailleur gay à un moment donné, qui n'a peut-être pas bien vieilli, nous n'étions pas sûrs de ça. À la fin, nous avons fait ça : le travailleur gay est maintenant simplement hétérosexuel et voyons ce qui se passe.

En regardant des farces, on se sent souvent très embarrassé pour les gens impliqués. Vous arrive-t-il parfois de trouver vos propres farces embarrassantes ?

Gosejohann : Je suis complètement passé par-dessus. Je trouve ça drôle, j'aime me ridiculiser. Je n'ai pas à être le joueur cool dans mes personnages, les types de déchets sont tout aussi amusants. Mais quand je mets les gens dans des situations inconfortables, c'est inconfortable pour moi aussi, je ne peux pas m'en empêcher. Ce qui est inconfortable pour le spectateur est également inconfortable pour moi en tant qu'acteur.

Qu'est-ce qui reste particulièrement inconfortable dans votre mémoire ?

Gosejohann : Par exemple, je joue un personnage grincheux : il entre dans les magasins et se plaint sans raison et menace de donner une mauvaise critique en ligne. C'est si méchant parce que ce système de critiques a une telle importance et un impact. Ça a vraiment secoué les gens avec qui j'ai fait cette farce : pourquoi seulement une étoile ? C'était vraiment inconfortable de forcer une mauvaise critique non fondée sur les gens, surtout quand ils mettent tant d'efforts dans leur entreprise.

Où tracez-vous la limite des farces ?

Gosejohann : Rien n'est trop embarrassant pour moi, je n'ai pas de limites, tout est ouvert. Bien sûr, il faut tenir compte de ce que le législateur a mis en place. Il pourrait être drôle de violer une limite ou de commettre une infraction. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une impasse. Sinon, je ne pense pas trop aux limites, mais plus à ce qui est drôle.

Gosejohann : Au début, ça s'est bien passé avec la discrétion car les gens ne s'y attendaient pas. Un format qui n'existait pas depuis onze ans n'était pas dans leur radar. Puis ça a un peu plus débordé, dans certaines villes ça s'est répandu, et puis il y a eu un communiqué de presse. Alors on a recommencé à porter des masques plus souvent.

Qu'est-ce qui fait la victime ultime de la blague "Comedystreet" ?

Gosejohann : On fait ça de manière intuitive et situationnelle. Et mon risque d'être reconnu est beaucoup plus élevé avec les hommes entre 30 et 40 ans. Ils ont l'air de rire davantage d'eux-mêmes et sont plus indulgents pour donner leur consentement. Il est également préférable d'aborder les gens lorsqu'ils sont assis, comme on dit, ne pas déranger les voyageurs. Et puis nous sommes en Allemagne, il y a encore d'autres aspects comme les réglementations et les permis dont je préfère vous épargner.

Quand vous êtes revenu faire des blagues dans la rue après toutes ces années, y avait-il un blocage ou étiez-vous directement dedans ?

Gosejohann : Les nuits précédentes, j'ai beaucoup réfléchi : Les gens sont-ils plus agressifs maintenant ? Où allons-nous ? Les centres-villes sont-ils toujours là comme avant, ou ont-ils tous été endormis par la crise du coronavirus ? Mais le premier jour de tournage, tout était comme avant. Je voudrais aussi dire : toute pensée dystopique est injustifiée. Nous allons bien, les gens sont agréables, et comme vous appelez dans la forêt, c'est ainsi qu'elle vous répond.

Vous n'avez pas été très présent à la télévision ces derniers temps - que faisiez-vous ?

Gosejohann : J'ai toujours travaillé dur pour placer les meilleurs formats possibles. J'ai fait divers émissions de télévision. Il y a eu des flops en cours de route - c'est comme ça que ça se passe quand on est dans le métier depuis plus de 20 ans. La question est toujours de savoir comment vous êtes positionné, car si vous n'avez pas de contrat exclusif avec une station, vous n'obtenez pas le prochain format aussi rapidement. J'ai également été invité à de nombreuses reprises, et c'était formidable. Pendant la crise du coronavirus, j'ai été interrogé par Ruth Moschner, et bien sûr, j'en étais reconnaissant.

Gosejohann : Elton et moi restons en contact. Ça peut prendre quelques années sans contact, mais ce n'est pas un problème. Quand on se revoit, c'est comme si on était un vieux couple marié. On peut vivre séparément, mais dans l'ensemble, on est toujours marié.

