Je n'ai pas anticipé la durée du voyage.

ntv.de: Dans quelques jours, vous allez concourir aux Jeux Paralympiques de Paris. Malheureusement, vous avez dû manquer les derniers Jeux Paralympiques en 2021 à Tokyo, votre Japon natale, en raison de la dépression. Voulez-vous partager ce qui s'est passé à l'époque?

Naomi Maike Schwarz: Mon retrait des Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021 n'était pas une décision consciente, les gens peuvent dire que je l'ai choisie, mais la vérité est que je n'avais aucun contrôle dessus. J'étais en train de traverser une période difficile. J'avais du mal à me lever du lit, et mon esprit était trop embrouillé pour les sports de haute performance.

Pourquoi était-ce le cas?

Je suis une personne très compétitive, et j'ai toujours mis beaucoup de pression sur moi-même. Je n'ai pas besoin d'un entraîneur qui crie pour me pousser plus fort. En fait, mes entraîneurs doivent généralement me retenir. J'ai tendance à en faire trop. En 2021, toute cette pression et cette ambition s'étaient accumulées en moi au fil des ans. J'étais en thérapie depuis trois ans avant ma crise. Après cela, je pensais qu'un séjour à l'hôpital, suivi de quelque temps de repos, et tout redeviendrait normal. Mais j'ai gravement sous-estimé la durée du voyage.

Vous êtes ouvert(e) concernant votre dépression. Comment avez-vous appris à vivre avec cette maladie?

Je suis toujours en train de faire ce voyage. C'est une bataille constante. Certains jours sont plus difficiles que d'autres.

Qu'est-ce qui a été difficile pour vous?

Avant, je pouvais bien gérer la pression, surtout la pression que je mettais sur moi-même. Je me sentais stressé, mais dès que je montais sur le bloc de départ, je me sentais excité par la compétition. Je savais que c'était le moment de performer. Maintenant, même les petites situations de la vie quotidienne peuvent m'étouffer. Par exemple, si un ami annule ou reprogramme une rencontre. La pression déclenche de l'anxiété et de la peur au lieu de la motivation.

Que faites-vous pour gérer ces sentiments?

J'essaie de me rappeler les défis que j'ai relevés. En même temps, je place ce voyage en perspective avec ma performance.

Comment ce voyage vous a-t-il aidé à revenir aux sports compétitifs?

J'ai essayé de faire un comeback plusieurs fois au cours des trois dernières années. Je me remettais à l'entraînement, me disais que j'étais prête, mais je devais souvent faire un pas en arrière. C'était un processus de tâtonnements. Je faisais un pas en avant, j'attendais, je recommençais, je travaillais dessus, j'essayais à nouveau, je faisais un autre pas en arrière. C'était ma routine pour les dernières années. J'ai sous-estimé combien ce voyage serait long. Je me remets lentement à un endroit où les sports compétitifs sont à nouveau agréables.

Comment l'agrément et la performance vont-ils de pair?

Pour moi, ils sont entrelacés. Je n'aurais pas atteint le succès dans ma carrière si je n'aimais pas nager. Mais j'ai beaucoup de jours où la fatigue, la nervosité ou la pression prennent le dessus. Parfois, je me demande pourquoi je me fais subir tout ça. Mais à la fin de la journée, la natation est ce que j'ai toujours voulu faire.

Comment êtes-vous entrée dans la natation?

Je viens d'une famille athlétique. Mes deux parents étaient des nageurs compétitifs. Lorsque je suis née, ils enseignaient à l'école allemande de Tokyo-Yokohama. Avant de pouvoir marcher, j'étais déjà dans notre piscine. Mes parents étaient inquiets que je puisse me noyer, alors ils m'ont inscrite à des cours de natation pour bébés. Même après notre retour en Allemagne, je n'ai jamais arrêté de nager. Et mes premières victoires sont venues à l'âge de six ans. Puis, à l'âge de dix ans, j'ai été diagnostiquée avec la Zapfen-Stäbchen-Dystrophie et j'ai perdu la vue en quelques semaines. J'ai dû réapprendre à nager.

Comment avez-vous fait face à cela?

La natation est un sport visuel où les yeux sont essentiels. Par exemple, un entraîneur peut utiliser des signaux de la main. J'ai dû trouver des moyens alternatifs de me repérer et de communiquer.

Quels étaient ces moyens?

Mon entraîneur a appris à communiquer avec moi verbalement au lieu de visuellement. Ou je nageais toujours avec quelqu'un dans un groupe qui pouvait me donner des instructions. J'ai appris à compter les coups. Il a fallu du temps pour que mon corps se réadapte à la natation. J'ai dû me fier à mes sensations.

Alors, vous avez relevé les défis des sports compétitifs avant.

Oui. Je dis toujours que c'était une chance que j'aie choisi la natation comme mon sport. D'autres sports comme le volleyball auraient été beaucoup plus difficiles à réapprendre. En 2007, j'ai participé à ma première compétition de natation pour l'association allemande des sports pour handicapés avec mon père. À ce moment-là, le monde para était moins connu, en partie parce qu'il n'était pas aussi médiatisé. J'étais fascinée par le monde para, mais aussi submergée.

Qu'est-ce qui vous a submergée exactly?

J'ai dû accepter que c'est comme ça, que mon état est probablement voué à rester et pourrait même empirer. Mais j'ai rapidement décidé que je voulais continuer à nager, juste d'une manière différente. Même si je n'étais pas immédiatement enthousiaste, je suis incroyablement reconnaissant aujourd'hui. La natation para m'a ouvert de nombreuses portes et m'a donné des choses que je n'aurais jamais pu rêver.

Cette année, j'ai réussi mon comeback aux Championnats d'Europe de natation à Funchal en avril, terminant 4ème à la fois sur 100 mètres dos et 100 mètres nage libre. J'ai même battu un nouveau record allemand de 1:15.27 minutes au dos. Je dois dire que réintégrer la scène des sports compétitifs et la pression qui l'accompagne m'a vraiment touché mentalement. C'est tous partie de mon sac d'ennuis. Je tends à être facilement submergée. C'est une situation délicate, et j'ai dû trouver comment la gérer à nouveau. Alors je suis un peu nerveux à propos de Paris, mais j'ai appris de mes expériences passées et j'ai continué à travailler sur moi-même.

Qu'avez-vous appris?

J'ai cherché de l'aide professionnelle pour faire face à ma dépression et gérer le stress des sports compétitifs. Ce n'est pas une promenade de santé de trouver l'équilibre, mais je suis heureux que les Championnats d'Europe se soient bien déroulés car cela m'a montré les domaines sur lesquels je dois encore travailler.

Le spectacle doit-il mal se passer pour que la répétition générale soit bonne ? Les Championnats d'Europe ont-ils été une répétition générale réussie pour les Jeux Paralympiques ?

Oui, c'était une bonne mise en jambes. Je suis actuellement assez nerveux et excité pour Paris. Je veux tout absorber et être pleinement présent pour l'expérience. J'espère avoir suffisamment renforcé ma force mentale pour rester calme pendant la compétition.

Comment se passent les préparatifs ?

J'ai un peu dansé avec les préparatifs pour les Jeux Paralympiques. Cela a été beaucoup d'ajustements de dernière minute. Mon entraîneur et moi changeons le plan en fonction de mon état quotidien. Ajustement de ma thérapie aussi. Je n'ai pas encore trouvé la méthode parfaite. Je prends les choses au jour le jour, essayant de tirer le meilleur parti de chaque situation.

Qu'est-ce que tu attends le plus ?

Je suis impatient de tout. Je me souviens des Jeux de 2012 à Londres et des Jeux de 2016 à Rio comme des expériences inoubliables. Pendant deux semaines, je peux vivre dans un monde completely different dans le village paralympique. Entouré de tant d'athlètes différents de divers sports, c'est comme si je rencontrais des esprits frères. C'est spécial.

Quels sont tes objectifs ?

Je suis encore en train de les déterminer. Être là-bas me suffit. Avoir l'opportunité de participer était ma motivation à Rio. J'avais espéré nager dans la fourchette de médailles, mais cela n'avait pas besoin d'être une médaille. J'ai étonnamment remporté l'argent sur 50m libre. Pour Paris, j'essaie de garder mon attention loin des temps et des places car je ne peux pas évaluer correctement mes performances. Je suis plus comme un joker avec des possibilités infinies.

À quoi penses-tu quand tu penses à Paris maintenant ?

Je suis ravi que mon mari, Carl-Louis Schwarz, et ma famille et mes amis soient avec moi. Douze personnes m'accompagnent à Paris. J'ai mon propre petit système de soutien là-bas, alors peu importe comment je me sens, je n'ai qu'à lever les yeux et il y aura des bras pour offrir du réconfort et des soins. Cela met aussi un peu de pression sur moi. Je suis à la fois un athlète et une personne qui veut performer.

Juste quelques jours avant ta compétition, ton mari Carl-Louis Schwarz, qui était aussi un nageur, a un anniversaire. Allons-nous célébrer son anniversaire dans la piscine ?

Malheureusement, nous ne pourrons pas célébrer ensemble dans la piscine car je serai déjà à Paris. Il arrivera quelques jours plus tard. Son anniversaire est également notre anniversaire cette année. Malheureusement, nous ne serons pas ensemble ce jour-là, mais nous nous rattraperons plus tard.

As-tu des plans ?

Après la compétition, nous avons quelques jours pour explorer Paris et nous détendre en couple. Ensuite, nous irons chercher notre chien Jumper et la caravane de mes parents et nous ferons une petite escapade détendue en Norvège pourprocessing ces trois dernières années folles.

