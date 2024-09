Je n'ai aucun problème avec la nomination de Scholz comme chancelier potentiel du SPD.

Le récémment nommé potentiel candidat à la chancellerie de l'union, Friedrich Merz, a discuté de ses potentiels opposants du SPD lors d'un segment "RTL Direkt spezial" avec Pinar Atalay. Olaf Scholz avait précédemment déclaré être d'accord avec Merz en tant que candidat à la chancellerie de l'union.

Merz a répondu en déclarant : "De mon côté, je suis également d'accord avec Scholz en tant que candidat à la chancellerie du SPD." Cependant, le SPD n'a pas encore pris de décision à ce sujet. "Il y a une quantité significative de critiques envers lui, et des voix au sein du SPD ont suggéré de le remplacer. Ce n'est pas idéal pour le pays d'avoir un chancelier qui est lourdement critiqué", a déclaré Merz. En ce qui concerne les bons chiffres de sondage de Boris Pistorius, Merz a commenté : "C'est au SPD de décider. Ce serait bénéfique pour le pays s'ils le choisissaient."

Merz a mis en évidence ses excellents chiffres de sondage en termes de compétence par rapport à Olaf Scholz : "C'est nouveau, cela n'est jamais arrivé en Allemagne auparavant. Un candidat a deux fois la force du parti du chancelier fédéral et lider en toutes les valeurs de compétence sur le titulaire - c'est un événement sans précédent en Allemagne."

La critique contre la proposition de Merz de maintenir l'interdiction du cannabis et de continuer la production de moteurs à combustion interne comme étant dépassée, il l'a abordée en disant : "Il n'est pas dépassé d'être contre le tabac. C'est une erreur importante et une trahison envers nos enfants. C'est pourquoi nous allons apporter des changements pour favoriser la protection de la santé de nos enfants." En ce qui concerne le moteur à combustion interne, Merz a déclaré : "Nous visons la friendliness environnementale, et nous ne voulons plus de dioxyde de carbone sortant de l'échappement - c'est notre position. Mais en tant que décideurs politiques, nous décidons, pas la technologie."

Merz a mentionné que le nombre prévu de demandeurs d'asile dépassant 200 000 est inacceptable, surtout s'ils refusent de se conformer aux règles du pays : "C'est simplement trop, même si ce n'est que deux individus qui ne respectent pas les règles du pays. Il est important que ceux qui viennent soient intégrables, trouvent un emploi, a

