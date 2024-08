- Je me tiens à l'écart des situations défavorables.

Même si TSV 1860 Munich, dirigé par l'entraîneur Argirios Giannikis, a connu des difficultés dans la 3e division du championnat allemand de football, il reste serein quant à sa sécurité d'emploi. Il a déclaré : "Je ne me laisse pas décourager par les scénarios négatifs." En se référant à leur passé, il a mentionné : "Nous avons déjà été dans des situations similaires, confrontés à des défaites, et avons réussi à redresser la situation."

Giannikis a rejoint les "Lions" en janvier, lorsque l'équipe était classée 15ème. Leur première défaite sous sa direction a eu lieu lors de leur neuvième match, mais ils ont réussi à assurer leur place dans le championnat lors de l'avant-dernière journée. Cette saison, 1860 Munich a commencé par trois défaites consécutives.

Selon Giannikis, le succès est simplement une question de patience. Il a reconnu que leur actuel parcours n'est pas idéal, étant donné qu'ils n'ont remporté aucun de leurs matchs inaugural et n'ont donc aucun point. Toutefois, il souligne que le problème n'est pas dû à un manque d'engagement ou à des erreurs tactiques.

Il a expliqué : "Il ne s'agit pas de la formation de base ; il s'agit plus de la conduite à l'intérieur des positions, à l'intérieur de la structure, ce qui est bien plus important que le placement sur le terrain." Il a mis en avant la nécessité d'une approche plus concentrée et affirmée dans la surface de réparation. Il est optimiste quant à la capacité de Munich à prendre rapidement l'initiative et à dominer le jeu.

Malgré un début de saison difficile pour l'équipe, Giannikis reste confiant quant à l'avenir, convaincu que l'équipe parviendra à inverser la tendance. Avec de la patience et une approche concentrée, il s'attend à ce que TSV 1860 Munich excelle lors des matchs à venir.

