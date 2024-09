- " Je me suis retrouvé devant la salle de lavage. "

Dans les demi-finales, c'était la fin du parcours pour Daniela "Danni" Büchner (46). Elle a échoué dans l'épreuve "Le savoir fait Ahhhhh" et a été éliminée de la série estivale "Je suis une star - La revanche des légendes de la jungle" le jour 16 (finale le 31 août sur RTL+, le 1er septembre sur RTL en télévision linéaire).

Elle a partagé ses réflexions sur son départ précoce, son plus grand défi et pourquoi elle a apprécié son séjour en Afrique du Sud plus qu'en Australie lors d'une interview avec l'agence de presse spot on news.

Vous sembliez vous intégrer parfaitement à la jungle, mais cela n'a abouti qu'à la sixième place. Combien de temps avez-vous été déçue par le dernier test ?

Daniela Büchner : Qu'entendez-vous par "seulement" sixième place ? J'étais dans le camp de la jungle des légendes, donc tout le monde est déjà un vainqueur là-bas. Je ne pense pas que six soit une mauvaise place du tout. Bien sûr, je ne savais pas tout dans l'épreuve, j'étais juste un peu dispersée dans mes pensées. Mais vous n'avez pas besoin d'arriver premier pour être un vainqueur. Et je pense que j'ai bien géré le spectacle pour moi-même.

Vous vouliez montrer que vous avez changé depuis votre première apparition dans la jungle, avez-vous réussi dans ce domaine ?

Büchner : J'ai certainement montré un autre côté. Il faut se rappeler que en 2020, j'étais brisée. C'était environ un an après la mort de mon mari Jens. Et je n'étais Certainly pas moi-même à l'époque. Cette fois, j'étais moi-même.

Büchner : C'est difficile à dire quel rôle je voyais pour moi. J'étais juste moi-même et celle qui vivait tout. Par exemple, j'étais tout devant avec la vaisselle. J'étais l'une des femmes du camp. Mais je n'étais pas la mère du camp. Je suis une mère à la maison.

Büchner : Tout était organisé pour mes enfants. Chaque fois que je fais un grand format, tout est organisé dans les moindres détails. Mes enfants ont très bien géré. Ils avaient des amis proches pour les soutenir. Je pouvais partir pour l'Afrique du Sud l'esprit tranquille. Il va sans dire que j'ai un lien très fort avec mes enfants. Le premier appel, je pense qu'il a duré plus d'une heure. Ils ont pleuré, ils ont ri. C'était juste agréable de revoir mes enfants. J'aime ces moments où je récupère mon téléphone après une ou deux semaines et où je peux voir et entendre mes enfants. C'est la récompense de tout.

Le plus grand défi pour vous dans la jungle était-il de manquer de votre famille ?

Büchner : Le plus grand défi est toujours de savoir que je ne suis pas avec mes enfants à ce moment-là et que je ne sais pas ce qui se passe. Je suis généralement assez sûre que tout va bien, mais bien sûr, chaque mèreaimerait être avec ses enfants. Mais à la fin de la journée, je fais tout pour ma famille. Tout doit être clair, et je dois pouvoir partir l'esprit tranquille, sinon je ne le ferais pas.

Quelle de vos deux apparitions dans la jungle a été la plus difficile pour vous ?

Büchner : Je trouvais l'Australie beaucoup, beaucoup plus difficile parce que j'étais émotionnellement et mentalement pas dedans, et parce que je ne me sentais pas bien. L'Afrique du Sud était également difficile, mais plus belle. Qui aime dormir dans la jungle ? Qui veut toujours avoir de la terre sous ses ongles ou quelque chose comme ça ? Qui veut avoir faim ? Qui veut être constamment fatigué ? Mais j'ai trouvé l'Afrique du Sud très, très belle parce que j'y étais avec l'esprit clair, et cela l'a rendue plus agréable pour moi. Et je suis encore reconnaissant pour cette chance que j'ai eue.

Feriez-vous quelque chose différemment si vous aviez pu revenir en arrière concernant l'émission ?

Buchner : Pas du tout ! Je trouvais que c'était bien comme ça. Et je pense que j'ai pu montrer que j'ai trouvé mon équilibre intérieur. Bien sûr, il y avait des situations où je me suis mise plus fort ou autre chose, mais c'est normal. Après tout, ce sont tous des étrangers avec qui vous êtes basically

