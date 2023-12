Je me sentais vraiment faible" : Anna Nordqvist révèle son combat pour la santé mentale après une grande victoire

Bien que la petite cérémonie ait été "spéciale", Nordqvist dit qu'elle est impatiente de "marcher à nouveau sur l'autel en Écosse l'année prochaine", alors qu'elle parle de la vie sur et en dehors du terrain de golf après avoir remporté le titre de l'Omnium féminin à Carnoustie.

Fraîchement auréolée de sa victoire majeure de retour - son premier triomphe professionnel depuis près de quatre ans - Nordqvist était d'humeur réfléchie lorsqu'elle a évoqué les défis auxquels elle a été confrontée sur les circuits féminins aux États-Unis et en Europe.

Avant son succès à Carnoustie, elle s'était imposée pour la dernière fois à l'Evian Championship en 2017, et avait ensuite dû faire face à des batailles sur et en dehors du parcours pendant cette période stérile.

La golfeuse suédoise est sortie du top 50 du classement mondial, ne terminant dans le top 10 qu'une seule fois sur les 19 tournois majeurs auxquels elle a participé.

La situation s'est tellement détériorée que la golfeuse de 34 ans a douté de pouvoir gagner à nouveau un jour, a admis Nordqvist après avoir soulevé le trophée de l'Open féminin et reçu le chèque de 870 000 dollars de la gagnante, dans le cadre de la nouvelle dotation la plus importante des championnats majeurs de golf féminin.

Alors qu'elle luttait pour retrouver la forme et surmonter une mononucléose, Nordqvist a révélé que le "plus dur" avait été de perdre son "endurance mentale et physique".

La mononucléose est une maladie contagieuse dont les symptômes comprennent une fatigue extrême, de la fièvre, des maux de gorge et des douleurs à la tête et au corps, entre autres, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies.

"Je pense que l'année dernière, pendant le Covid, j'ai enfin eu le temps d'être à la maison et de ralentir", a-t-elle déclaré aux médias lors de la conférence de presse qu'elle a donnée après avoir remporté l'Open féminin.

"Ma vie s'est toujours déroulée à 110 miles à l'heure. C'est génial d'avoir enfin un peu plus de temps à la maison et de ne pas avoir à voyager. Je pense que c'est probablement la pause dont j'avais besoin il y a quelques années et que je ne m'étais jamais accordée.

"C'était difficile parce que je continuais à pousser, mais c'était difficile parce que j'avais l'impression que mes pieds glissaient sans cesse et que je n'avais pas cette vitesse supplémentaire à laquelle j'étais habitué.

"Quand les choses devenaient difficiles, j'arrivais toujours à m'en sortir mentalement, mais je n'avais jamais rien et je me sentais vraiment faible. J'ai donc pu me reconstruire et bénéficier du soutien des gens qui m'entouraient, ce qui m'a fait du bien.

Le plus spécial

L'expression "faire irruption sur la scène" est tout à fait appropriée pour décrire les débuts de Nordqvist dans le golf.

Pour son cinquième départ sur le circuit de la Ladies Professional Golf Association (LPGA), elle a remporté son premier tournoi professionnel, qui s'est également avéré être un tournoi majeur.

Âgée de 22 ans seulement, Nordqvist a terminé avec quatre coups d'avance sur Lindsey Wright, deuxième, pour remporter le championnat 2009 de la LPGA. La même année, elle a été appelée à participer à la Solheim Cup et a remporté le championnat du LPGA Tour.

Elle est ensuite nommée Rookie of the Year sur le Ladies European Tour pour son ascension rapide.

Huit ans plus tard, elle remporte son deuxième Majeur au Championnat d'Evian en France en 2017. Mais compte tenu des difficultés qu'elle a dû surmonter, Nordqvist affirme que sa victoire à Carnoustie est sa "plus spéciale".

"Tout simplement parce que cela m'a pris quelques années et que je me suis battue si durement et que je me suis demandée si je faisais les bonnes choses", a-t-elle déclaré dans les instants qui ont suivi sa victoire. "Et aussi parce que mon caddie, Paul (Cormack), a travaillé si dur et que je voulais vraiment le faire pour lui aussi.

Sa victoire à Carnoustie est intervenue après une fin déchirante à l'US Women's Open 2016.

Après avoir terminé à égalité avec Brittany Lang, les deux joueuses ont entamé un playoff de trois trous.

Cependant, au deuxième trou, Nordqvist a été pénalisée de deux coups pour avoir touché le sable avec son club dans un bunker de fairway, ce qui a permis à Lang de remporter le titre.

Malgré les hauts et les bas qu'entraîne le golf, ce sport ne lâche pas Nordqvist d'une semelle.

"Il y a quelque chose dans le golf qui me pousse à continuer. Je déteste perdre, probablement plus que je n'aime gagner. Je pense que toutes les controverses et tous les échecs, et le fait d'avoir mon caddie et mon mari qui me poussent tous les jours à être un roc ; je déteste abandonner.

Source: edition.cnn.com