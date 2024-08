- Je me renseigne sur l'état de l'Oder.

L'Agence de l'Environnement du Land de Brandebourg (LfU) adopte actuellement une approche détendue vis-à-vis de la propagation de l'algue dorée nuisible dans la rivière Oder. Selon les informations de la Pologne et leurs propres données, ils considèrent actuellement la situation le long de la section de la frontière germano-polonaise de l'Oder comme non critique, a déclaré un représentant de l'agence environnementale à l'agence de presse allemande. Les niveaux d'algue à la frontière Oder sont actuellement assez bas et il n'y a pas d'indication de toxicité, a ajouté le porte-parole.

Récemment, les autorités polonaises ont signalé des concentrations importantes de l'algue dorée Prymnesium parvum et de nombreux poissons morts dans le canal de Gliwice et un réservoir. Ces deux affluents sont à environ quatre ou cinq jours de débit de la frontière germano-polonaise de l'Oder.

Les autorités polonaises surveillent actuellement de près si l'algue dorée a pu atteindre la rivière principale à partir de ces affluents, a souligné le porte-parole. "Actuellement, compte tenu de nos connaissances, cela est peu probable", a-t-il déclaré, en mentionnant que l'algue ne peut être détectée qu'en quantités minimales ou pas du tout.

Alerte élevée

Le porte-parole a mis en évidence l'amélioration de la communication avec les autorités polonaises, ce qui a entraîné un échange de données plus rapide. En conséquence, le personnel de la LfU s'attend à une période d'alerte si des quantités plus importantes de l'algue dorée du canal de Gliwice devaient atteindre la rivière principale et s'y multiplier. La LfU reste dans un "état d'alerte élevé" et surveille de près la situation dans les parties moyennes et supérieures de l'Oder, a précisé le porte-parole.

Il y a deux ans, de importantes mortalités de poissons se sont produites dans l'Oder. Des niveaux de sel élevés, des niveaux d'eau bas, des températures élevées et la toxine de l'algue ont été identifiés comme les principales causes de la mortalité massive des poissons en août 2022.

Selon les experts en environnement, les causes profondes de la mortalité n'ont pas été suffisamment traitées. Les entreprises minières polonaises continuent de décharger des cargaisons riches en sel dans la rivière, et les projets d'expansion de l'Oder mettent encore plus à rude épreuve l'écosystème déjà affaibli de la rivière.

Le porte-parole a mentionné qu'il n'y avait actuellement aucune indication que l'algue dorée nuisible Prymnesium parvum du canal de Gliwice avait atteint Potsdam, qui se trouve en aval sur la rivière Oder. Malgré l'amélioration de la communication avec les autorités polonaises, l'Agence de l'Environnement du Land de Brandebourg (LfU) reste dans un "état d'alerte élevé" et continue de surveiller de près la situation.

