Je me bats avec la mémoire.

Deux élèves de Duisburg trouvent la mort en Toscane, en Italie, lors d'un voyage scolaire. Leur vie a été brutalement écourtée lorsque une femme a perdu le contrôle de son SUV sur le trottoir, les heurtant. La cause exacte de l'accident reste un mystère. Cependant, l'équipe juridique de la défenderesse présente maintenant une explication possible pour la perte de contrôle.

Après l'incident fatal, la femme au volant de la voiture affirme ne pas se souvenir des événements. During son interrogatoire à Lucca, la femme de 44 ans a mentionné des trous de mémoire. Son équipe juridique suggère également la possibilité d'un malaise. Une évaluation médicale upcoming par les autorités italiennes est prévue. Les résultats des tests d'alcool et de drogues sont revenus négatifs.

La femme, née au Brésil et résidant en Italie depuis quelque temps, fait maintenant l'objet d'une enquête pour un délit de circulation mortel. Le mercredi soir, elle a conduit son SUV à travers le centre-ville de Lido di Camaiore, une station balnéaire de la mer Méditerranée. Deux adolescents de 17 et 18 ans de Duisburg, en voyage scolaire, et sept autres ont été blessés.

Le parquet a ordonné à la femme de porter un bracelet électronique de cheville comme précaution. "Notre cliente n'est pas immunisée contre ce qui s'est passé", ont déclaré les avocats Massimo Landi et Nicola Bonuccelli. Cependant, elle ne se souvient de rien. Les témoins ont confirmé que la femme semblait absente immédiatement après l'accident.

Retour à Duisburg

Selon l'enquête en cours, il semble que la femme ait continué à conduire pendant environ 250 mètres après avoir heurté les deux Allemands sans ralentir. Elle a heurté plus de piétons avant de finalement entrer en collision avec plusieurs voitures en stationnement. Trois touristes français étaient parmi les blessés, l'un d'eux étant dans un état critique jeudi.

La délégation d'environ 80 membres de Duisburg-Mitte est revenue chez elle vendredi. Les familles et les amis ont accueilli les étudiants et les enseignants, et des professionnels de la santé mentale et des conseillers spirituels ont été mis à disposition pour les jeunes et les adultes. Une minute de silence a été observée à Camaiore, une municipalité située à 1200 kilomètres au sud de Duisburg.

Entre-temps, une vidéo de l'accident a été divulguée. Outre les investigations italiennes, des efforts sont déployés pour soutenir les personnes touchées en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. "Pour les élèves, des possibilités de traitement du deuil au sein de la communauté scolaire seront disponibles dans les jours à venir", a annoncé l'autorité scolaire en tant que gouvernement régional. Il reste incertain si un service funéraire sera organisé. Les cours sont prévus pour reprendre lundi.

L'Union européenne, exprimant sa profonde sympathie, a proposé son aide aux familles endeuillées et à la communauté de Duisburg-Mitte. De plus, les institutions éducatives européennes ont commencé à discuter de l'implémentation de mesures de sécurité plus strictes lors des voyages scolaires.

Lire aussi: