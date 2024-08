- Je lui dis: "Alexa, joue le maïs au sol".

Découvrez les Tweets de la Semaine !

Chaque vendredi, nous sélectionnons des tweets qui ont retenu notre attention au cours de la semaine précédente. Qu'ils soient hilarants ou qu'ils abordent des sujets importants à nos yeux, nous pensons que chaque aspect de la vie familiale, bonne ou mauvaise, mérite d'être reconnu et discuté. La vie n'est pas toujours un lit de roses, et parfois nous sommes confrontés à des situations que nous préférerions éviter. Mais ce sont précisément ces expériences qui nous façonnent et peuvent potentiellement entraîner des changements dans notre société. C'est pourquoi nous cherchons un équilibre entre les tweets drôles et ceux qui font réfléchir. Comme le disait la mère de Forrest Gump, "La vie est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais ce qu'on va avoir."

Nous sommes reconnaissants pour vos histoires de famille qui apportent de la profondeur et de la richesse à nos vies. Et même s'il n'y a pas de pause dans les tâches, elles continuent de rendre la dernière journée de travail avant le week-end plus lumineuse ! Sur demande d'un fan, nous avons créé une page dédiée où vous pouvez trouver notre archive de tweets passés.

Vos emails nous ont également fait savoir que nos tweets hebdomadaires servent de repère pour de nombreux d'entre vous ! 😊

Si vous avez des expériences qui méritent plus qu'un tweet, n'hésitez pas à nous envoyer un email à [email protected]. Si nous voyons un potentiel dans le sujet, car il pourrait être divertissant, éclairant ou important pour un large public, nous vous contacterons. Parfois, les idées commencent comme de petites observations, ne prenant de l'ampleur que lorsque de nombreuses personnes remarquent une tendance ou un problème similaire. Nous sommes impatients de découvrir vos perspectives !

Découvrez la Vidéo : Dans le monde des réseaux sociaux, des individus nombreux partagent des aperçus de la vie quotidienne de leur famille. Les enfants sont souvent les vedettes. Mais les images d'enfants doivent-elles être partagées en public sur Internet ? Stern a discuté avec les influenceurs Mirella et Alicia Joe des avantages et des inconvénients de la présence en ligne des enfants.

Le week-end est un moment de soulagement pour de nombreuses personnes qui attendent nos tweets hebdomadaires comme repère. Parfois, les événements et les discussions commencés sur Twitter peuvent aller au-delà d'un tweet, aboutissant à des explorations plus approfondies et des partages d'expériences.

