Je fais de la "reconnaissance faciale" sur des bâtiments pour dévoiler des secrets architecturaux

Mais il n'était pas toujours précis. Bien que l'algorithme d'Apple continue de s'améliorer, il avait tendance à trouver des visages dans des objets - pas seulement des statues ou des sculptures de personnes, mais même des chats ou des arbres de Noël. Pour moi, les possibilités sont devenues très claires lorsque iPhoto a confondu un de mes amis humains - je l'appellerai Mike - avec un bâtiment appelé la Grande Mosquée de Cordoue.

Le plafond du parvis de la mosquée était censé ressembler aux cheveux bruns de Mike. La superposition de deux arcs wisigoths est censée ressembler à la zone située entre la racine des cheveux de Mike et l'arête de son front. Enfin, l'alignement des arcs cuspés mauresques avec leur maçonnerie rayée ressemblait aux yeux et au nez de Mike, juste assez pour que le logiciel pense qu'une mosquée du Xe siècle était le visage d'un humain du XXIe siècle.

Plutôt que de considérer cela comme un échec, je me suis rendu compte que j'avais découvert une nouvelle idée : Tout comme les visages des personnes, les bâtiments ont des caractéristiques qui peuvent être reconnues par les algorithmes. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à la reconnaissance faciale des bâtiments ou, plus formellement, à la "biométrie architecturale". Les bâtiments, comme les personnes, pourraient bien avoir eux aussi une identité biométrique.

Face au bâtiment

À la fin du XIXe siècle, des gares ont été construites au Canada et dans l'Empire ottoman, les deux pays cherchant à étendre le contrôle de leur territoire et leur influence régionale.

Dans chaque pays, une équipe centralisée d'architectes a été chargée de concevoir des dizaines de bâtiments d'apparence similaire à construire dans un vaste paysage frontalier.

La plupart des concepteurs n'avaient jamais visité les endroits où leurs bâtiments allaient être construits, et ne savaient donc pas s'il y avait des pentes abruptes, de grands affleurements rocheux ou d'autres variations de terrain qui auraient pu conduire à des modifications de la conception.

Au Canada comme dans l'Empire ottoman, les superviseurs de la construction sur les sites réels devaient faire de leur mieux pour réconcilier les plans officiels avec ce qui était possible sur le terrain. Les communications étant lentes et difficiles, ils devaient souvent modifier eux-mêmes les plans des bâtiments pour tenir compte de la topographie locale, entre autres conditions variables.

Qui plus est, les personnes chargées de la construction étaient issues d'une main-d'œuvre multinationale en constante évolution. Au Canada, les ouvriers étaient ukrainiens, chinois, scandinaves et amérindiens ; dans l'Empire ottoman, ils étaient arabes, grecs et kurdes. Ils devaient suivre des instructions données dans des langues qu'ils ne parlaient pas et comprendre des plans et des dessins étiquetés dans des langues qu'ils ne lisaient pas.

Par conséquent, les notions culturelles des ingénieurs et des ouvriers sur l'aspect et la construction d'un bâtiment ont laissé leurs empreintes figuratives sur ce qui a été construit et sur son aspect. Dans chaque lieu, il existe des différences subtiles. Les cadres des fenêtres en bois de certaines gares sont biseautés, certains toits ont des épis de faîtage et certaines arches arrondies sont remplacées par des arches légèrement pointues.

D'autres modifications ont pu être apportées plus récemment, à l'occasion de rénovations et de restaurations. Entre-temps, le temps a usé les matériaux, les intempéries ont endommagé les structures et, dans certains cas, les animaux ont ajouté leurs propres éléments, comme des nids d'oiseaux.

Les personnes derrière les façades

Dans les études de cas canadienne et ottomane, de nombreuses personnes ont eu l'occasion d'influencer le bâtiment final. Les variations sont un peu comme les différences entre les visages : la plupart des gens ont deux yeux, un nez, une bouche et deux oreilles, mais la forme et l'emplacement de ces éléments peuvent varier.

En considérant les bâtiments comme des objets dotés d'une identité biométrique, j'ai commencé à utiliser une analyse similaire à la reconnaissance faciale pour trouver les différences subtiles de chaque bâtiment. Mon équipe et moi-même avons utilisé des scanners laser pour prendre des mesures 3D détaillées de gares ferroviaires en Turquie et au Canada. Nous avons traité les données brutes pour créer des modèles informatisés de ces mesures.

Ces modèles ont révélé les mains des constructeurs, mettant en évidence les influences géographiques et multiculturelles qui ont façonné les bâtiments.

Ces données ont remis en question les hypothèses antérieures selon lesquelles les bâtiments, comme une sculpture ou une peinture, sont principalement influencés par une seule personne. Notre travail a montré que les bâtiments ne commencent réellement que par des dessins, mais qu'ils font ensuite appel à un grand nombre de créateurs, dont la plupart n'atteignent jamais le statut héroïque d'architecte ou de concepteur.

À ce jour, il n'existe pas de bonnes méthodes pour tenter d'identifier ces personnes et de mettre en évidence leurs choix artistiques. L'absence de leur voix ne fait que renforcer l'idée que l'architecture n'est faite que par des individus brillants.

Les scanners 3D devenant de plus en plus courants, voire des éléments de smartphones, notre méthode sera accessible à presque tout le monde. Les gens utiliseront cette technologie pour des objets de grande taille, comme les bâtiments, mais aussi pour des objets plus petits. Actuellement, notre groupe travaille avec des pointes paléoindiennes, plus communément appelées "pointes de flèches", afin d'explorer une histoire, une géographie et des circonstances très différentes de celles des gares ferroviaires.

Source: edition.cnn.com