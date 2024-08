- Je dis essentiellement, "Alexa, joue du maïs au niveau du sol".

Découvrez les meilleurs moments de la semaine sur les réseaux sociaux !

Mot de la semaine

Chaque vendredi, nous sélectionnons des tweets qui ont retenu notre attention au cours des sept derniers jours. Soit ils nous ont fait rire aux éclats, soit ils ont abordé des sujets pertinents. La vie de famille n'est pas toujours rose et parfaite, nous avons tous connu des moments inconfortables. Cependant, ces expériences sont tout aussi importantes et méritent notre attention. En reconnaissant ces sujets, peut-être notre société pourra-t-elle évoluer et s'améliorer. C'est pourquoi nos tweets peuvent varier entre le comique et le sérieux. Comme le disait si bien Mme Gump, "La vie est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais ce qu'on va trouver dedans."

Un grand merci pour vos histoires de famille, elles apportent de la joie et de la couleur dans notre monde – et souvent, elles sont comme un souffle d'air frais avant le dernier jour de travail de la semaine (à moins que vous n'ayez des tâches prévues pour le week-end)! Sur demande d'un fan, nous avons créé une section séparée où vous pouvez également explorer les compilations de tweets plus anciennes.

Nous tenons également à remercier ceux qui nous ont envoyé un e-mail pour nous dire que nos tweets du week-end marquent le début de leurs week-ends à eux aussi ! 😍

Si vous avez une expérience que vous souhaitez partager en détail plutôt qu'en un tweet, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse [email protected]. Si nous trouvons le sujet intéressant et pensons qu'il pourrait résonner avec d'autres, nous vous contacterons. Les grandes idées peuvent naître de petites observations, et ne grandissent que lorsque de nombreuses personnes reconnaissent une tendance ou une préoccupation commune. Nous sommes à l'écoute de vos idées !

Jetons un coup d'œil : Un nombre incalculable d'utilisateurs des réseaux sociaux partagent des instantanés de leur vie de famille quotidienne, avec souvent les enfants comme vedettes. Mais est-il approprié de rendre ces images publiques sur Internet ? Les gens de Stern ont discuté des avantages et des inconvénients des enfants sur le web avec les influenceuses Mirella et Alicia Joe.

