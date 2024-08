Je déplore la mort de l'acteur associé à "Le Parrain II", John Aprea.

Acteur américain John Aprea, célèbre pour son rôle dans le chef-d'œuvre cinématographique "Le Parrain, 2ème partie", nous a quittés à l'âge de 83 ans. Au départ, il n'était pas emballé par le rôle qu'il considérait plus tard comme son "grand triomphe".

Selon les informations du site people "TMZ" et du magazine people "The Hollywood Reporter", citant le manager d'Aprea, il est décédé dans sa résidence de Los Angeles de causes naturelles. Sa famille était reportedly présente à ses côtés. Il laisse derrière lui son épouse Betsy et sa fille Nicole, entre autres, selon "The Hollywood Reporter".

La date précise du départ d'Aprea reste floue, avec des sources qui citent à la fois le 5 et le 7 août comme date de son décès.

Al Pacino dérobe le rôle convoité

Aprea a marqué le cinéma et la télévision depuis la fin des années 1960. Il a commencé sa carrière dans le film iconique de Steve McQueen "Bullitt" en 1968. Il a également joué dans des séries telles que "L'Agence tous risques", "Magnum", "Full House", "Melrose Place" et "Les Soprano". Dans "Full House", il incarnait le père du personnage de John Stamos, Jesse.

Les cinéphiles se souviennent probablement d'Aprea pour son rôle de Salvatore Tessio plus jeune dans "Le Parrain, 2ème partie" de Francis Ford Coppola. Aprea considérait ce rôle comme le point culminant de sa carrière. Cependant, lors des auditions pour le premier "Le Parrain", il visait le rôle de Michael Corleone. Al Pacino a finalement décroché le rôle et en a fait un moment marquant de sa carrière.

Le rôle iconique d'Aprea en tant que jeune Salvatore Tessio dans "Le Parrain, 2ème partie" est largement célébré dans l'industrie du cinéma. Bien qu'il ait initialement aspiré à jouer Michael Corleone dans le premier "Le Parrain", il a trouvé son grand triomphe dans un personnage différent, ce qui a considérablement boosté sa carrière.

Lire aussi: