Je cherche une blague amusante avec des étincelles

Avec le lancement de "Où est Wanda", la première série allemande d'Apple TV+ mettant en vedette Heike Makatsch et Axel Stein, les parents cherchent leur fille disparue. La série, située dans une ville allemande, utilise la surveillance des voisins pour trouver des suspects potentiels. Malheureusement, elle ne parvient pas à susciter l'intérêt, malgré être présentée comme une "comédie noire".

Dans la mini-série allemande "Où est Wanda", actuellement en streaming sur Apple TV+, les spectateurs s'attendent à quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Située dans la ville fictive de Sundersheim, l'histoire se déroule pendant le festival de Nuppelwokken, où de jeunes femmes sont censées être enlevées par un monstre forestier local. During this year's celebration, the teenage Wanda Klatt (Lea Drinda) disappears, and police efforts to locate her are unsuccessful. Several months later, Carlotta (Heike Makatsch) and Dedo (Axel Stein), aidés par leur fils technophile Ole (Leo Simon), mènent leur propre enquête pour retrouver Wanda, en utilisant la surveillance dans les maisons de leurs voisins.

Sous la loupe...

En cherchant des indices, les Klatt suspectent que Wanda est retenue prisonnière dans leur quartier par un voisin. Ils se déguisent en techniciens de test de détecteurs de fumée en orange et installent secrètement des caméras. Chez eux, un mur d'écrans leur permet de surveiller les activités de leurs voisins, à la fois criminelles et étranges. Narrée par Wanda elle-même, l'histoire promet de l'espoir mais ne tient pas ses promesses.

En tant que "comédie noire", le mélange complexe de dialogues spirituels, de moments étranges et du drame d'une enfant disparue ne parvient pas à captiver. Bien que Apple ait investi considérablement dans cette série, sa production brillante ne peut compenser les nombreuses incohérences logiques, les blagues plates et les dialogues fades. Par exemple, il est peu probable que les parents de la fille disparue puissent échapper à la reconnaissance de toute la ville en enfilant simplement des combinaisons et des casquettes de couleurs.

Le mystère persiste : "Où est Wanda" est-il censé être une critique des médias, un commentaire social ou une interprétation artistique ? Le chevauchement manque de cohérence, laissant son public confus. Certaines apparitions d'acteurs comme Palina Rojinski en tant que femme au foyer provinciale et Devid Striesow avec une moustache apportent un divertissement momentané, tandis que d'autres acteurs célèbres comme Nilam Farooq, Nikeata Thompson, Joachim Kröl et Kostja Ullmann soutiennent la distribution. Cependant, même les performances talentueuses de tous les acteurs ne ajoutent pas substantiellement de profondeur à leurs personnages, en particulier Carlotta, Dedo et Ole. La série suggère de manière discutable que ses thèmes récurrents et son message auraient dû générer plus de complexité à la fois dans le scénario et le développement des personnages.

"Où est Wanda" a une solide pedigree derrière la scène, avec Christian Ditter, Tobi Baumann et Facundo Scalerandi à la barre de la réalisation. Ils ont une histoire de séries réussies qui ont captivé les audiences, notamment "Biohackers", "Faking Hitler" et "Comment vendre des drogues en ligne (vite)". Le scénariste Oliver Lansley vient de la scène humoristique britannique acclamée, mais sa contribution ne se traduit pas par le même succès que dans "Où est Wanda". La série a été imaginée par le renommé

Lire aussi: