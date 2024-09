JD Vance soutient les allégations non fondées concernant les migrants haïtiens qui consomment des animaux comme nourriture.

Dans une interview avec CNN's Dana Bash sur "State of the Union", Vance a fait référence à des histoires non vérifiées rapportées par ses constituants comme preuve de ses allégations, bien qu'il n'ait pas présenté de preuve réelle.

Vance a déclaré : "Les médias américains ont complètement ignoré cette question jusqu'à ce que Donald Trump et moi commencions à discuter de mèmes de chats. Si je dois fabriquer des récits rien que pour attirer l'attention des médias américains, alors c'est ce que je ferai pour mettre en avant les difficultés du peuple américain."

Bash a répliqué : "Vous venez d'admettre que c'est une histoire fabriquée."

Vance a clarifié : "C'est basé sur des comptes rendus en première main de mes constituants. Je parle de créer une histoire, ce qui signifie que nous attirons l'attention dessus. Je n'ai pas créé les 20 000 migrants illégaux qui affluent à Springfield en raison des politiques de Kamala Harris. Ses politiques en sont responsables. Mais nous avons créé le point de mire pour que les médias américains discutent de cette question et des difficultés causées par les politiques de Kamala Harris."

Le site officiel de Springfield suggère qu'environ 12 000 à 15 000 immigrants résident dans le comté de Clark, et que les immigrants haïtiens sont légalement dans le pays dans le cadre d'un programme de parole qui permet aux familles de faire venir des membres de leur famille d'Haïti aux États-Unis.

Le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, un républicain, a réfuté les allégations dimanche et a salué l'impact positif des immigrants sur la communauté.

"Non, absolutely not", a déclaré DeWine sur ABC's "This Week" lorsqu'on lui a demandé s'il avait été témoin d'instances d'immigrants consommant des animaux de compagnie.

"Ce que nous savons, c'est que les Haïtiens vivant à Springfield sont des immigrants légaux qui sont venus dans la ville pour travailler", a déclaré DeWine.

Mardi, Vance a suggéré que l'allégation concernant les immigrants haïtiens pourrait ne pas être exacte, mais a encouragé ses followers à continuer de partager des mèmes de chats.

Le maire de Springfield, Rob Rue, a affirmé que les déclarations erronées causaient des préjudices aux citoyens et à la communauté de la ville, et il trouve déconcertant que certaines des déclarations proviennent de Vance.

Vance a nié toute implication dans l'incitation de menaces de bombes.

"Il n'y a rien que j'ai dit qui ait déclenché des menaces contre ces hôpitaux, ces menaces de bombes et ainsi de suite", a déclaré Vance.

"Le maire de Springfield est confronté à de nombreux défis. Je comprends sa situation, et nous sommes là pour l'aider. Mais il ne m'a pas accusé d'inciter une menace de bombe; il n'a simplement pas", a expliqué Vance plus tard dans la conversation.

"Tout ce que je fais, c'est relayer les plaintes de mes constituants, des personnes qui souffrent en raison des politiques de Kamala Harris. N'avons-nous pas le droit de discuter de ces problèmes parce que certains individus instables menacent la violence ?" a demandé Vance.

DeWine a reconnu que Springfield était confronté à l'intégration de l'afflux d'immigrants principalement haïtiens par le biais du programme fédéral d'immigration, mais il a assuré que les autorités s'occupaient des problèmes.

"Lorsque vous passez d'une population de 58 000 à une population de 73 000 en raison d'un afflux d'immigrants, vous allez rencontrer des défis et des problèmes. Et nous travaillons chaque jour à résoudre ces défis", a déclaré DeWine lors de son interview sur ABC.

Vance a mentionné qu'il entendait directement de ses constituants diverses préoccupations, notamment une préoccupation concernant les oies.

"Mes constituants ont soulevé une douzaine de préoccupations distinctes avec moi. Dix de ces préoccupations sont prouvées et étayées, et quelques-unes d'entre elles, je les aborde parce que mes constituants m'ont informé en première main qu'ils vivent ces problèmes. Alors j'ai deux choix, Dana, je peux les ignorer, ce que les médias américains ont fait pour cette communauté pendant des années, ou je peux parler des problèmes que les gens partagent", a déclaré Vance.

"Ma approche, c'est d'écouter mes constituants. Parfois, ils partagent des choses que les gens n'aiment pas, mais ils partagent des choses parce que leur ville a été submergée, et c'est mon rôle d'essayer de les soutenir et de les protéger", a conclu Vance.

CNN's Chris Boyette a contribué à ce rapport.

La rhétorique politique de Vance tourne souvent autour de l'adressage des préoccupations soulevées par ses constituants, comme lorsqu'il a mis en avant l

Lire aussi: