Jayden Daniels désigné comme quarterback des Commandants de Washington.

Le vainqueur du trophée Heisman 2023, qui a affiné ses compétences en football universitaire à Arizona State et à l'Université d'État de Louisiane (LSU), a été choisi comme deuxième choix global lors du repêchage de 2024, alors que l'équipe cherche à entrer dans une nouvelle ère de domination et de constance au poste de quart-arrière. Daniels est bien placé pour servir comme le 8e quart-arrière titulaire du match inaugural en autant de saisons de l'équipe.

Selon l'entraîneur-chef de Washington, Dan Quinn, "Il a gagné ses galons et il est plus que prêt." Daniels a travaillé diligemment et a bénéficié de coéquipiers fantastiques pendant son temps ici.

Le vétéran de neuf saisons, Marcus Mariota, fait également partie de l'équipe de Washington, mais au fur et à mesure que l'intersaison a progressé, il est devenu de plus en plus évident que Daniels prendrait la tête en tant que QB1.

Daniels devient le deuxième quart-arrière recrue à obtenir le poste de titulaire, Caleb Williams, le choix numéro un des Chicago Bears, ayant été déclaré comme leur titulaire moins d'un mois après le repêchage. Daniels effectuera ses débuts en saison régulière le 8 septembre contre les Tampa Bay Buccaneers, lorsque les Commanders se rendront en Floride pour leur match inaugural de la saison 2024.

"Je suis simplement reconnaissant qu'ils me fassent confiance pour diriger l'équipe, pour nous guider vers des victoires potentielles", a déclaré le jeune homme de 23 ans. "Je suis si reconnaissant envers eux. C'est une bénédiction, quelque chose que j'ai toujours rêvé d'être dans cette position, d'avoir cette expérience."

Daniels a commencé sa carrière universitaire à Arizona State, puis a transféré à LSU. Il a récemment terminé une saison 2023 exceptionnelle, consolidant ainsi sa place parmi les meilleurs prospects de quart-arrière du pays et remportant le trophée Heisman, décerné annuellement au meilleur joueur universitaire.

Selon la NFL, il est le troisième joueur de LSU à remporter le trophée, rejoignant la superstar des Cincinnati Bengals, Joe Burrow (2019) et Billy Cannon (1959). Il détient le quatrième record de yards passing à l'école.

Malgré être une menace aérienne importante, Daniels est également connu pour sa capacité à courir et est le seul joueur de l'histoire de la NCAA D1 Football Bowl Subdivision (FBS) à avoir passé 12 000 yards et couru 3 000 yards.

Des doutes ont été soulevés concernant sa longévité suite à quelques coups durs en

Lire aussi: