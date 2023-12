Jay-Z veut que vous preniez les 500 000 dollars pour déjeuner avec lui.

"Il faut prendre l'argent", a déclaré le rappeur, producteur et entrepreneur à Gayle King lors d'une interview accordée à la chaîne CBS.

"Vous avez tout cela dans la musique pour 10,99 dollars", a-t-il poursuivi, "je ne vous dirais pas de faire une mauvaise affaire. Prenez les 500 000 dollars, achetez des albums et écoutez-les."

"Tout est là", a poursuivi Jay-Z. "Si vous reconstituez le tout et que vous écoutez vraiment la musique pour les paroles, eh bien, tout est là."

Jay-Z a rencontré King pour une visite exclusive de "The Book of HOV", une exposition à la bibliothèque publique de Brooklyn qui explore son travail et sa carrière.

Il a expliqué à King que sa musique était le plan de sa vie.

"Tout ce que j'ai dit qu'il se passerait quelque chose s'est produit", a-t-il déclaré. "Tout ce que j'ai dit vouloir faire, je l'ai fait.

Source: edition.cnn.com