Jay Leno sort de l'hôpital après avoir subi des brûlures

L'ancien animateur du "Tonight Show", âgé de 72 ans, a quitté le Grossman Burn Center de Los Angeles lundi, a annoncé le centre dans un communiqué, tout en partageant une photo de l'humoriste avec certains membres de son équipe soignante.

"Le comédien Jay Leno a quitté le Grossman Burn Center aujourd'hui", a indiqué l'hôpital dans un communiqué de presse. "Jay recevra des soins de suivi à la clinique externe des brûlés Grossman pour des brûlures au visage, à la poitrine et aux mains qu'il a subies lors d'un incendie dans le garage de sa maison.

Leno, collectionneur passionné de voitures, travaillait sous un véhicule lorsqu'il a été brûlé. Il a subi deux interventions chirurgicales pour soigner ses blessures, a annoncé précédemment son médecin, le Dr Peter Grossman.

"Je suis satisfait des progrès de Jay et j'ai bon espoir qu'il se rétablisse complètement", a déclaré le Dr Grossman lundi.

"Jay aimerait faire savoir à tout le monde à quel point il est reconnaissant des soins qu'il a reçus, et il est très reconnaissant de tous les vœux", a ajouté l'hôpital dans son communiqué. "Il se réjouit de passer Thanksgiving avec sa famille et ses amis et souhaite à tous de merveilleuses vacances.

Source: edition.cnn.com