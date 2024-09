- Jason Momoa étonne par son apparence.

Le 3 avril 2025, le film "A Minecraft Movie", réalisé par Jared Hess (45 ans), est prévu pour sortir en salles. Warner Bros. Pictures a sorti la première bande-annonce de ce prochain film d'adaptation de jeu vidéo. Dans la bande-annonce, Jason Momoa (45 ans), connu pour son rôle d'Aquaman, surprend les spectateurs avec un tout nouveau look, arborant un Vokuhila des années 80 et un blouson en cuir rose, aux côtés de son collègue acteur Jack Black (55 ans). Black donne le ton pour le prochain blockbuster en déclarant : "Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le construire."

Dans la bande-annonce, Black et Momoa tombent sur divers objets familiers du jeu "Minecraft" dans leurs rôles. Cependant, les détails sur l'intrigue sont rares. Comme "Minecraft" est un jeu de sable sans histoire traditionnelle, les créateurs n'ont pas pu s'appuyer sur une narration établie. Voici ce que nous savons : trois enfants et Garrett "The Garbage Man" Garrison (Momoa) sont quelque part transportés dans un monde de blocs et doivent naviguer dans leur nouvel environnement. Leur objectif principal : trouver la sortie pour retourner au monde réel. Ils sont aidés par le constructeur expert Steve (Black).

Outre Momoa et Black, "A Minecraft Movie" met en scène Emma Myers (22 ans), Danielle Brooks (34 ans), Sebastian Eugene Hansen et Jennifer Coolidge (63 ans). Black renforce sa réputation d'acteur hollywoodien incontournable pour les adaptations de jeux vidéo avec ce nouveau rôle. Il est apparu précédemment dans "The Super Mario Bros. Movie" et "Borderlands", et son personnage est également aspiré dans un monde de jeu vidéo dans "Jumanji : The Next Level" et "Jumanji : Welcome to the Jungle".

Le jeu vidéo "Minecraft", avec Black et Momoa dans les rôles principaux, détient le titre du jeu vidéo le plus réussi de tous les temps, ayant vendu environ 300 millions d'exemplaires et comptant environ 140 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde. Le jeu a été lancé en 2011 et a depuis donné naissance à de nombreux spin-off.

Avec la date de sortie en salles du film qui approche rapidement le 3 avril 2025, l'attente pour l'adaptation cinématographique du jeu vidéo le plus réussi de tous les temps, "Minecraft", continue de grandir.

