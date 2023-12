Faits marquants de l'histoire

Jason Day, "Tiger-esque", remporte le Players Championship

Jason Day remporte le Players Championship de fil en aiguille

Prolonge son avance en tant que numéro 1 mondial

Enregistre sa septième victoire en 17 départs

Le numéro un mondial a remporté le Players Championship de fil en aiguille dimanche pour sa 10e victoire sur le PGA Tour, s'adjugeant le premier prix de 1,89 million de dollars.

Le parcours de Day à Sawgrass est sa septième victoire en 17 départs, un parcours qui rappelle celui de Tiger Woods à son apogée.

"C'est Tiger-esque, ce genre de parcours", a déclaré son compatriote australien Adam Scott.

"Vous pouvez voir qu'il y a ce calme en lui, cette confiance calme, et la façon dont il se promène, il a ce genre de regard imbattable sur lui.

Cependant, Day, qui a remporté son premier tournoi majeur lors de l'U.S. PGA de l'année dernière, a soif d'en savoir plus. Il cite en exemple les 79 victoires de Woods sur le PGA Tour, ou même les 42 de Phil Mickelson.

"Je regarde les 10 victoires du PGA Tour et je me dis que ce n'est pas assez. Ce n'est que 10. Je veux plus que 10", a déclaré le joueur de 28 ans.

"Je veux être capable de regarder en arrière et de savoir qu'il a été l'un des plus grands du jeu.

Rien ne vaut ce sentiment

Day est devenu numéro un mondial pour la première fois en septembre 2015 et a depuis échangé la première place avec l'Américain Jordan Spieth.

La victoire à Sawgrass - par quatre coups contre l'Américain Kevin Chappell - a été cruciale pour consolider sa place à la tête du golf, dit-il.

"Je n'ai jamais été aussi motivé pour être le numéro un mondial", a déclaré Day.

"Mais en fin de compte, c'est très stressant d'être le numéro un mondial.

"Vous êtes souvent sous les feux de la rampe. Vous avez plus de choses à faire quand vous arrivez aux tournois, plus de choses à faire en dehors des semaines.

"Mais je ne changerais rien, car c'est exactement là où je veux être, et je veux essayer de rester ici aussi longtemps que possible, parce que rien ne vaut ce sentiment.

Day a plaisanté sur le fait que la véritable raison pour laquelle il est si motivé pour "continuer à pousser" est de rester devant Woods, qui est en rééducation après une troisième opération du dos.

"Tiger a dit qu'il me botterait les fesses à son retour", a déclaré Day en plaisantant.

"Je vais donc essayer de creuser l'écart, de sorte que s'il revient et qu'il se transforme à nouveau en Tiger Woods, je devrai faire attention à mes arrières.

La victoire n'est jamais suffisante

Day et le 14 fois champion majeur sont devenus des amis proches, et Woods donne souvent des conseils de motivation à l'Australien.

Avant le dernier tour du Players, Woods a envoyé un message à Day pour lui rappeler de "rester dans son monde" et de se souvenir que "les 18 trous sont importants, pas seulement les 16, 17 et 18".

"C'est un voyage extraordinaire pour moi de pouvoir l'idolâtrer en tant que junior et en grandissant, et maintenant je suis un bon copain avec lui et je peux lui demander ce qu'il a fait quand il dominait", a déclaré Day.

Day, qui a perdu son père d'un cancer à l'âge de 12 ans, attribue sa récente ascension à son éthique de travail et à son attention méticuleuse aux détails, ainsi qu'à un changement psychologique : il a réalisé qu'il était assez bon pour rivaliser avec des joueurs comme Scott, Spieth et Rory McIlroy.

"J'ai dû beaucoup échouer pour apprendre beaucoup sur moi-même et sur mon jeu afin de me propulser vers l'avant et d'être dans une position comme celle-ci", a déclaré Day, qui a été dévasté de manquer un playoff pour le British Open 2015 lorsque son putt birdie sur le dernier green s'est arrêté à quelques centimètres à St Andrews.

Ce fut le catalyseur, cependant, et il a commencé sa série avec une victoire à l'Open du Canada la semaine suivante avant de remporter son premier majeur à Whistling Straits et d'ajouter les prestigieux Barclays et BMW Championship pendant les éliminatoires de la FedEx Cup peu de temps après.

"Gagner n'est jamais suffisant, et je dois essayer de le faire autant que possible avant que mon temps ne soit écoulé", a-t-il déclaré.

