Faits marquants

Jason Day ne participera pas aux Jeux olympiques de Rio en raison du virus Zika

Jason Day se retire des Jeux olympiques

Le numéro un mondial évoque la crainte du virus Zika

Plusieurs grands noms du golf se sont déjà retirés

Rory McIlroy s'est retiré ce mois-ci

Le numéro un mondial Le numéro un mondial s'est retiré des Jeux olympiques de Rio 2016 mardi en invoquant la crainte de contracter le virus Zika.

Ce retrait intervient après celui de Rory McIlroy, quatre fois vainqueur d'un tournoi majeur, qui s'est retiré ce mois-ci pour des raisons similaires, tandis que plusieurs autres grands noms du golf ont également déclaré qu'ils ne se rendraient pas en Amérique du Sud.

Bien que les symptômes du virus - éruption cutanée, maux de tête et douleurs articulaires - ne soient pas graves, le Zika a été associé à la microcéphalie chez les nouveau-nés et à certains cas du syndrome de Guillain-Barré, une maladie qui affaiblit les muscles, chez les adultes.

Lire : Tiger - Les Jeux olympiques méritent les meilleurs joueurs

"La raison de ma décision est mon inquiétude concernant la transmission possible du virus Zika et les risques potentiels qu'il pourrait présenter pour les futures grossesses de ma femme et pour les futurs membres de notre famille", a déclaré M. Day dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

"J'ai toujours fait passer ma famille avant tout le reste dans ma vie. Les experts médicaux ont confirmé que, même si elle est peut-être légère, la décision de concourir à Rio comporte absolument des risques pour ma santé et celle de ma famille. Ma femme Ellie et moi avons eu la chance d'avoir deux merveilleux enfants en bonne santé et nous avons l'intention d'en avoir d'autres.

"Bien que la participation aux Jeux olympiques au nom de mon pays ait toujours été un objectif majeur, la pratique du golf ne peut primer sur la sécurité de notre famille. Je ne les mettrai pas en danger".

Lire : McIlroy se retire des Jeux de Rio

L'Australien, qui a remporté son premier titre majeur lors du championnat de la PGA en 2015, est le dernier absent des Jeux olympiques pour le retour tant attendu du golf, dont la dernière participation remonte à 1904.

Vijay Singh, trois fois vainqueur d'un tournoi majeur, et l'Australien Marc Leishman ont tous deux invoqué le Zika, tout comme l'ancien champion de l'US Open Graeme McDowell, dont la femme est enceinte et qui a refusé de remplacer McIlroy dans l'équipe irlandaise.

L'Irlande a également perdu Shane Lowry, 25e joueur mondial, qui a confirmé mardi qu'il ne se rendrait pas au Brésil.

Lowry, qui a terminé deuxième ex-aequo à l'U.S. Open, a également invoqué les craintes suscitées par le virus Zika pour expliquer son retrait.

Les principaux joueurs sud-africains Louis Oosthuizen, vainqueur du British Open 2010, Branden Grace, 12e mondial, et Charl Schwartzel, vainqueur du Masters 2011, ont également décidé de ne pas participer à la compétition.

Avec l'absence d'Adam Scott, ancien vainqueur du Masters, l'Australie n'aurait pas de joueur éligible parmi les 75 premiers si l'équipe était sélectionnée sur la base des classements de cette semaine.

Inquiétudes liées au Zika : Qui ne participera pas aux Jeux olympiques ?

L'ancien numéro un mondial Tiger Woods a mis en doute la qualité des joueurs qui participeront au nouveau parcours de Rio de Janeiro en août.

Le format des qualifications - quatre joueurs par pays parmi les 15 premiers mondiaux, plus deux joueurs par pays en dehors de ce groupe - dévalorise également la compétition, selon l'Américain.

"Je sais qu'ils doivent essayer de faire participer quatre joueurs de chaque pays, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de qualité, comme dans les championnats majeurs, les championnats du monde de golf ou les Players", a déclaré l'homme de 40 ans, qui se remet encore d'une opération du dos et ne participera pas aux Jeux olympiques.

"Je pense que les Jeux olympiques le méritent.

Source: edition.cnn.com