Jason Day gagne à nouveau après avoir admis qu'il était "épuisé".

Jason Day remporte le titre Wells Fargo sur le PGA Tour

C'est le deuxième titre de l'Australien en 2018.

Day admet que le rang de numéro 1 mondial l'a amené à "s'épuiser"

Atteindre la première place mondiale, semble-t-il, était plus facile que d'y rester, et l'Australien a glissé vers le bas du classement à partir d'une position apparemment inexpugnable.

Mais une vigueur retrouvée a permis à l'Australien de remporter le titre Wells Fargo du PGA Tour dimanche, pour sa deuxième victoire de l'année 2018.

Une deuxième tentative de sommet est en cours.

Day est remonté à la 7e place mondiale grâce à sa victoire de deux coups à Quail Hollow, et a admis après coup que son déclin lui avait donné un "bon coup de pied aux fesses".

"J'en avais assez d'être numéro 1", a déclaré le joueur de 30 ans aux journalistes après sa 12e victoire sur le PGA Tour.

"Il est facile de s'épuiser dans une position où l'on est sous les feux de la rampe. C'est parfois exigeant. Vous devez donner du temps aux gens et parfois vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous".

Day s'est hissé au sommet du jeu en septembre 2015 après avoir remporté cinq victoires cette année-là, dont son premier tournoi majeur à l'US PGA.

Il a fait volte-face avec Jordan Spieth au sommet du classement jusqu'au mois de mars suivant, lorsqu'il s'est emparé fermement de la première place mondiale en remportant trois titres, avec en point d'orgue une victoire de fil en aiguille au Players Championship de Sawgrass - où se déroule cette semaine l'épreuve du PGA Tour.

La victoire de Day à Sawgrass - par quatre coups - était sa septième victoire en 17 départs, un parcours qui rappelle celui de Tiger Woods à son apogée.

"Quand vous vous promenez - et qu'il y a tant de golfeurs dans ce monde et que vous êtes meilleur que chacun d'entre eux - c'est un sentiment impressionnant", a-t-il déclaré aux journalistes.

Mais après cela, la pression de rester au sommet, associée au diagnostic de cancer de sa mère Dening au début de 2017, à la fausse couche de sa femme Ellie et à des problèmes de dos, a précipité le déclin de Day.

"L'année dernière a été un bon coup de pied aux fesses, car je ne jouais pas très bien et j'ai vu beaucoup d'autres gars réussir", a déclaré Day.

Je me suis fait chier".

La victoire aux Players a été sa dernière jusqu'à ce que sa récente résurgence lui permette de remporter le titre Farmers Insurance à Torrey Pines en janvier.

"Il n'y a pas eu de jalousie ou d'envie", a-t-il ajouté. "Je sais ce qu'il faut faire et ce que l'on ressent pour gagner et être dans cette position, et c'est plutôt une émotion décevante qui m'a envahi l'année dernière en me disant que j'avais l'impression d'avoir tout ce talent.

"Pour moi, ne pas travailler aussi dur que je le devrais et être égoïste dans cet état d'esprit - 'bon, je suis épuisé, c'est normal d'avoir une année creuse' - m'a vraiment dérangé. Cela m'a vraiment dérangé".

Day était en tête avant le dernier tour à Quail Hollow et a reçu samedi soir un message de son ami Woods lui demandant de sceller la victoire.

Cependant, la star de Columbus, Ohio, a laissé filer une avance de trois coups sur le dernier neuf avant de se reprendre avec deux birdies consécutifs aux 16 et 17 - ce dernier presque un trou en un - pour battre les Américains Aaron Wise et Nick Watney.

Day se rend cette semaine à Sawgrass en Floride avec deux victoires à son actif, comme en 2016.

Woods a passé le cut mais a terminé 55e ex aequo pour sa première sortie depuis une 32e place au Masters, tandis que Rory McIlroy, qui a fêté vendredi son 29e anniversaire, a terminé 16e ex aequo.

Source: edition.cnn.com