Hubertus Heil, le ministre du Travail, parle de sa réforme des pensions au Bundestag. Le FDP n'est pas intéressé par le soutien à ce projet, donc Heil rend hommage à Christian Lindner, le chef du FDP qui a contribué à l'élaboration de la loi. Olaf Scholz, le chancelier, souhaite accélérer le vote.

Le gouvernement vise à maintenir un niveau de pension stable avec cette réforme des pensions, selon Heil. Il explique que les pensions doivent suivre la croissance des salaires à l'avenir.

Initialement, le FDP avait déclaré qu'il ne soutiendrait pas le projet tel quel. Heil a contourné cela, en mettant en avant que Lindner, le chef du FDP et ministre des Finances, avait collaboré avec le ministère du Travail pour élaborer et proposer le projet de loi.

Johannes Vogel, à la tête du FDP au Parlement, a laissé entendre qu'ils pourraient ne pas approuver la loi si le taux de cotisation pour l'assurance pensionnelle augmentait trop. Vogel a souligné que l'augmentation serait plus élevée qu'en vertu de la loi actuelle en raison de la réforme.

Le projet a été discuté pour la première fois au Bundestag. Une date d'adoption finale n'a pas encore été fixée. Scholz a rappelé à tous : "Nous avons un accord selon lequel le paquet de pensions II sera accéléré par le Parlement et adopté avant le budget de 2025 en novembre."

Le deuxième paquet de pensions de la coalition du feu de signalisation, introduit à la fin mai, comprend une garantie selon laquelle le niveau de pension ne tombera pas en dessous de 48% d'un salaire moyen d'ici 2039. Il introduit également une pension d'équité, demandée par le FDP, souvent appelée "capital génération". On s'attend à ce que cela soulage la charge de l'assurance pensionnelle à partir du milieu des années 2030 grâce aux rendements d'un fonds principalement financé par des prêts.

En raison de la garantie, les cotisations des employés et des employeurs augmenteront plus que sous la loi actuelle. Cependant, les rendements du "capital génération" sont attendus pour freiner l'augmentation des cotisations.

La position initiale du FDP pour soutenir la réforme des pensions était ferme. Malgré cela, Heil a reconnu le rôle de Lindner dans l'élaboration de la réforme des pensions.

