Jannik Sinner surmonte rapidement ses inhibitions ou difficultés liées au dopage.

À New York, le phénomène du tennis italien Jannik Sinner sort vainqueur de son premier match après la controverse de dopage. Au début, sa performance semble chancelante et il cède facilement le premier set. Cependant, seul Zverev représente l'Allemagne à l'US Open. Finalement, Sinner surclasse McDonald, déconcerté, avec des scores de 2:6, 6:2, 6:1, 6:2, le propulsant au deuxième tour. Malgré des débuts difficiles, sa confrontation à New York après le scandale de dopage s'est avérée être un défi de taille. "Bien que j'aie mal commencé, les premiers matchs sont toujours difficiles, je l'admets. J'ai essayé de maintenir ma détermination mentale et de retrouver mon rythme. Je suis vraiment heureux d'avoir atteint le prochain tour", a déclaré Sinner, reconnaissant qu'il y a encore des améliorations à apporter.

La semaine dernière, Sinner a été impliqué dans un scandale après avoir testé positif à deux reprises pour la stéroïde interdite, le Clostebol, en mars. Cependant, il a évité une suspension longue grâce à une explication crédible concernant une contamination involontaire de la part de son kinésithérapeute.

Les joueurs allemands sont indemnes de tels scandales, mais leur participation aux jeux a été loin d'être fructueuse. Daniel Altmaier, ainsi que quatre autres concurrents allemands, ont été battus, tandis que seul le numéro un Zverev est encore en lice au deuxième tour. Altmaier a été vaincu par l'Argentin Mariano Navone, après un début prometteur avec des scores de 6:1, 2:6, 4:6, 1:6. Depuis sa victoire au premier tour de Wimbledon en juillet, Altmaier n'a pas encore connu de succès en tournoi.

Iga Swiatek, la championne du monde, a connu un début difficile dans sa défense de titre. La joueuse polonaise a remporté un match difficile contre la Russe Kamilla Rachimowa au stadium Arthur Ashe avec un score final de 6:4, 7:6 (8:6). Swiatek a affiché une forme en dessous de ses standards et a seulement laissé entendre qu'elle s'améliorerait au fil du tournoi. "Je pense que je vais devenir plus cohérente chaque jour", a déclaré Swiatek, alors qu'elle poursuivait un sixième triomphe en Grand Chelem à New York.

Naomi Osaka, favorite japonaise, semble avoir retrouvé son rythme. La quadruple championne de Grand Chelem a facilement battu la Lettone Jelena Ostapenko, 10ème tête de série, avec des scores de 6:3, 6:2. Cela marque sa première qualification pour le deuxième tour depuis 2019. Osaka, émue, a déclaré: "Je voulais vraiment être ici à nouveau. Je n'étais pas certaine de pouvoir tenir physiquement et mentalement. Cette expérience est incroyable, je suis reconnaissante pour votre incroyable soutien."

L'ambiance lors du match de Sinner était très différente, car le scandale s'est avéré être un sujet controversé en raison de ce qui était perçu comme des incohérences et un manque de transparence. Avant l'US Open, Sinner avait affirmé son innocence avec conviction. "Dans ma conscience, je sais que je n'ai rien fait de mal", a déclaré le Sud-Tyrolien, "mais cette situation avant un Grand Chelem n'est pas idéale."

Lire aussi: