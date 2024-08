Jannik Sinner risque des sanctions suite à des résultats positifs au dépistage de drogue.

Initiallement, la manière dont le Clostebol est entré dans le système de Sinner est clarifiée. Le numéro un mondial du tennis a été blanchi suite à deux contrôles antidopage. Cependant, ce blanchiment n'a pas apporté que de bonnes nouvelles. Sa confiance en son équipe a été ébranlée, l'amenant à prendre des décisions difficiles.

Jannik Sinner a effectué des changements personnels au milieu du chaos suite à son exonération suite à deux contrôles antidopage positifs avant l'US Open. During une conférence de presse, le numéro un mondial a confirmé qu'il avait mis fin à sa collaboration avec son entraîneur atletique, Umberto Ferrara, et son physiothérapeute, Giacomo Naldi.

"Les erreurs ont entraîné une perte de confiance dans la poursuite de notre collaboration", a expliqué le jeune homme de 23 ans. "J'ai connu des moments difficiles ces derniers mois. Maintenant que le résultat est connu, j'ai besoin de prendre l'air." La légende du tennis allemand, Boris Becker, a salué cette décision, la considérant comme "une bonne décision", selon les médias sportifs italiens.

Suite à deux tests positifs en mars pour la stéroïde anabolique prohibé Clostebol et une suspension provisoire, Sinner a été blanchi par un tribunal indépendant, selon l'itia, l'organisme responsable du tennis. L'argument de l'actuel champion du tournoi de Rome selon lequel la substance interdite est entrée dans son système de manière involontaire par le biais d'un massage a été jugé convaincant.

Blessure au doigt du physiothérapeute

Selon le rapport, Naldi s'était blessé au doigt et l'avait traité à l'aide d'un spray Trofodermin contenant du Clostebol, fourni par Ferrara. Sinner a salué les deux pour leur collaboration de deux ans. "C'était une période difficile pour moi et mon équipe. Cela l'est toujours."

Le traitement de l'affaire de Sinner par les organismes officiels est un sujet brûlant lors du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Alexander Zverev a écarté toute tension dans sa relation avec l'un de ses principaux rivaux. "Je n'ai pas d'opinion sur le sujet car je n'ai pas assez d'informations", a déclaré le vainqueur des Jeux olympiques de 2021 à New York concernant l'affaire. "Jannik est un type génial que je connais en dehors du court. J'ai toujours eu une bonne relation avec lui, et cela ne changera pas."

Zverev : "Un peu bizarre"

L'itia a annoncé le verdict et les tests positifs uniquement mardi. Le fait que tout se soit déroulé en 24 heures est "la seule chose un peu bizarre", selon Zverev. L'Agence mondiale antidopage (AMA) prévoit de "revoir soigneusement" la décision et se réserve le droit de faire appel au Tribunal arbitral du sport à Lausanne si nécessaire.

Sinner commence en tant que tête de série numéro un à l'US Open, qui commence lundi. Récemment, le jeune homme de 23 ans a remporté le tournoi Masters-1000 et a battu Zverev en demi-finale sur le chemin de la victoire.

