Jannik Sinner reste indifférent à la disparition de ses individus préférés.

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ont vu leur parcours à l'US Open prendre fin, laissant Jannik Sinner comme la principale figure. Contrairement à Djokovic et Alcaraz, Sinner a facilement remporté le tournoi du Grand Chelem à New York en battant Christopher O'Connell. Le numéro un mondial a remporté une victoire de 6:1, 6:4, 6:2 contre O'Connell au troisième tour, se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale.

"J'ai joué un excellent match aujourd'hui. Mon service était impeccable, je suis vraiment satisfait", a déclaré Sinner après sa victoire. Il a mis fin à la rencontre en seulement 1 heure et 53 minutes, et son adversaire n'a pas réussi à obtenir un seul point de break pendant le match.

Avec Djokovic et Alcaraz éliminés, Sinner devient le favori pour remporter son premier titre à New York. Il pourrait potentiellement affronter Alexander Zverev en finale. "Tout peut arriver dans ce sport. Je me concentre simplement sur mon jeu", a déclaré Sinner au sujet de l'élimination de ses concurrents.

Incroyablement, Djokovic n'a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale, s'inclinant face à Alexei Popyrin. Pendant ce temps, la défaite surprise d'Alcaraz est venue des mains du Néerlandais Botic van de Zandschulp au deuxième tour. Malheureusement, van de Zandschulp n'a pas réussi à maintenir sa forme contre Jack Draper, s'inclinant 3:6, 4:6, 2:6.

Il s'agissait de la troisième performance de retour de Sinner après la tempête médiatique entourant un scandale de dopage. En mars, il a reportedly été testé positif à deux reprises pour la substance anabolisante interdite, le Clostebol. Cependant, un tribunal indépendant l'a innocenté juste avant l'US Open, acceptant l'explication de Sinner selon laquelle la substance interdite est entrée accidentellement dans son corps.

La victoire de Sinner contre O'Connell à l'US Open signifie qu'il évite de croiser Djokovic ou Alcaraz dans les tours à venir, compte tenu de leurs éliminations précoces. Avec sa forme impressionnante et son chemin dégagé, Sinner est maintenant bien placé pour remporter son premier titre à l'US Open.

