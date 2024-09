Janneke et Brix se séparent avec une finale explosive.

Après 19 affaires et près de dix ans, le dernier "Tatort" de Margarita Broich et Wolfram Koch à Francfort est imminent.

Que se passe-t-il ?

Rencontrez Tristan Grünfels (Matthias Brandt), un psychologue et officier de soutien aux victimes de la police de Francfort. À 53 ans, Grünfels lutte avec sa relation avec sa famille, s'adonne à des dialogues intérieurs et trouve difficile de maintenir le contrôle. Un matin, en sauvant des peintures de la poubelle en se garant illégalement dans une zone de non-stationnement, Grünfels échange des mots heated with un agent d'application de la réglementation du stationnement. Plus tard, la femme est découverte morte, battue, et il y a une trace de son sang sur son art sauvé.

Alors que son moi intérieur le persuade de se rendre, Grünfels est appelé par les détectives Janneke (Margarita Broich) et Brix (Wolfram Koch) - non pas pour signaler un crime, mais pour soutenir la victime de ses actions. Entre-temps, sa vie personnelle part en vrille ; sa femme entame une liaison, sa fille tombe enceinte d'un jeune artiste numérique, et son fils saute l'école et fume du marijuana. En même temps, Brix est pris dans une lutte pour le pouvoir avec le seigneur du crime Leonardo Muller, qu'il croit responsable de la mort d'un informateur, tandis que Muller manipule le frère de Grünfels, Hagen, en raison de ses dettes de jeu. Au fur et à mesure que les pièces s'emboîtent, une confrontation mortelle se profile.

Qu'est-ce qui est vraiment au cœur de tout cela ?

L'histoire tourne principalement autour du départ de Janneke et Brix : après avoir travaillé sur "Tatort" pendant près de dix ans et 19 affaires, il est temps pour le duo de prendre sa retraite. En guise d'au revoir, la Hessian Broadcasting Corporation traite leur dernière affaire à la fois comme un thriller haletant, une comédie sombre délicieuse et un subtil soupçon de romance.

Y a-t-il une scène optionnelle à sauter ?

Pas vraiment. Si vous préférez un "Tatort" plus conventionnel, vous pouvez peut-être sauter les aspects plus expérimentaux de cet épisode - bien qu'il ne s'écarte jamais vraiment aussi loin que certains des épisodes à Wiesbaden, à seulement quelques kilomètres de là.

Qu'est-ce qui le rend si captivant ?

Il y a beaucoup à être captivé : la dynamique familiale intense, la scène de dîner pour trois surréaliste, la conclusion culminante, ou la performance exceptionnelle de Matthias Brandt en tant que psychologue instable. À un moment donné, vous vous surprendrez peut-être à murmurer un "wow" répété et incrédule.

Comment le noterai-je ?

Un parfait 10. Le dernier acte de Janneke et Brix est à la fois une fin satisfaisante pour le duo de détectives et un argument solide pour expliquer pourquoi "Tatort" reste un pilier de la télévision allemande, malgré les occasions de baisse.

L'implication de Grünfels dans un scandale télévisé digne d'une série impliquant la mort d'une femme le place sous les projecteurs, le poussant à chercher de l'aide auprès de ses collègues de longue date, Janneke et Brix. Avec Broich et Koch qui prennent leur retraite de leurs rôles dans la célèbre série télévisée "Tatort" après près de dix ans et 19 affaires, cette dernière affaire devient un magnifique mélange d'excitation, de comédie et de romance, servant de digne adieu pour le duo estimé.

