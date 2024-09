Janet Jackson révèle qu'un autre accident de garde-robe s'est produit, cette fois près de la reine Elizabeth.

La célèbre entertainer et performeuse a distribué la boisson royalement délicieuse dans une vidéo en collaboration avec Vogue britannique pour leur série "Life in Looks", qui a été publiée le jeudi. Dans ce segment, elle a partagé une anecdote amusante concernant son célèbre "Rhythm Nation" costume.

"J'étais en train de performer pour la reine Elizabeth et nous faisions 'Rhythm Nation'", a-t-elle rappelé. "Comme prévu, dès que je me suis mise en squat, mon pantalon a craqué juste au niveau de mes fesses."

Attendez une minute ! Nous sommes encore sous le choc de découvrir les parents célèbres de Jackson et maintenant ça ?

"Je n'arrivais pas à croire que ça m'arrivait", a admis Jackson. "Je me suis dit 'Oh mon Dieu!'"

L'icône a révélé qu'elle était certaine de l'accident lorsqu'elle a senti une brise "derrière" à cause de la déchirure dans son pantalon. Elle a dû modifier son numéro avant de performer devant la reine.

"J'ai fait en sorte de ne jamais lui tourner le dos, quelque chose qui était prévu dans la chorégraphie", a partagé Jackson. "Je lui faisais face directement à la place."

Jackson a également discuté des origines de la fameuse clé qu'elle portait sur un anneau de boucles d'oreilles - elle s'occupait de l'entretien des nombreux animaux dans la maison de sa famille, ce qui était sa méthode pour porter la clé - et de sa collaboration avec son frère Michael Jackson sur le clip vidéo de "Scream".

