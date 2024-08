Janet Jackson est prête pour dix spectacles à Las Vegas.

Pop star Janet Jackson s'apprête à passer plus de temps à Sin City, Las Vegas. Elle a prévu un total de dix représentations dans cette ville animée du Nevada. Ce n'est d'ailleurs pas sa première série de concerts prolongée à Sin City.

Selon les rapports de Variety et d'autres sources, Jackson montera sur scène au Resorts World Theatre pour un total de dix spectacles. Sa première performance est prévue le 30 décembre de cette année, avec le Nouvel An également marqué dans son calendrier. Elle prévoit même un concert pour la Saint-Valentin 2025.

Actuellement, Jackson est en tournée avec son spectacle "Together Again". Elle doit également donner trois concerts en Allemagne en octobre : les 5 et 6 octobre à l'Olympiahalle de Munich et le 8 octobre à l'arène Lanxess de Cologne, ainsi que le 10 octobre à l'arena Mercedes-Benz de Berlin.

Ces concerts font partie de la célébration du 50ème anniversaire de Jackson sur scène. Elle a annoncé ses prochains spectacles à Las Vegas, ainsi que d'autres détails, sur Instagram. "Je suis ravie de cette occasion et j'ai hâte de commencer l'année prochaine avec vous tous !" a-t-elle écrit. Le Resorts World Theatre de Las Vegas peut accueillir jusqu'à 5 000 spectateurs.

Avec plus de 160 millions d'albums vendus et cinq Grammy Awards à son actif, Jackson est l'une des chanteuses les plus réussies au monde. Elle est la plus jeune des dix enfants de Joe et Katherine Jackson. Il s'agit de sa deuxième série de concerts à Las Vegas. Auparavant, elle a donné des concerts dans la ville de mai à août 2019 à l'hôtel Park MGM. De nombreux artistes renommés, tels que Céline Dion, Britney Spears, Mariah Carey, Elton John et Lady Gaga, ont des spectacles réguliers dans le hub de jeux de l'État américain du Nevada.

Les prochains spectacles de Janet Jackson à Las Vegas incluront des interprétations de musique pop, compte tenu de sa réputation de star de la pop. Sa série de dix spectacles au Resorts World Theatre est très attendue par les fans de musique pop.

