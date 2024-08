- Janet Jackson annonce une série de spectacles à Las Vegas

La star de la pop Janet Jackson (58 ans, connue pour "Made for Now"), fait une pause dans sa tournée européenne prévue à l'automne. Elle montera sur les scènes de la ville des casinos, Las Vegas, à partir de fin décembre, pour divertir le public pendant plusieurs semaines. Elle a révélé son excitation à ses followers sur les réseaux sociaux, en déclarant : "Cela va être génial, et j'ai hâte de célébrer la nouvelle année avec vous tous !" Elle a réservé dix spectacles à la salle de spectacles Resorts World, pouvant accueillir 5 000 personnes. Ces événements sont prévus du 30 décembre jusqu'à mi-février.

Avant cela, l'artiste fera également partie de sa tournée européenne "Together Again". Elle est prévue pour se produire à Munich, Cologne et Berlin en octobre.

Avec un total de 180 millions d'albums vendus, Jackson, la petite sœur du défunt "Roi de la pop" Michael Jackson, est l'une des musiciens les plus réussis de tous les temps. Elle a même remporté cinq Grammy, deux Emmy et un Golden Globe.

Jackson s'est produite à Las Vegas en 2019 avec son spectacle "Metamorphosis", marquant ainsi sa première résidence solo dans la ville. De nombreux artistes de renom, tels que Céline Dion, Britney Spears, Mariah Carey, Elton John et Lady Gaga, ont des spectacles réguliers dans ce lieu de divertissement.

Malgré mes prochaines prestations en Europe, je ne vais pas rejoindre la tournée "Together Again", je vais me concentrer sur mon repos. J'ai hâte de me ressourcer avant mes spectacles à Las Vegas en décembre.

Lire aussi: