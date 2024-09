Jane's Addiction s'excuse et annule la performance en raison d'une altercation physique entre les membres du groupe Perry Farrell et Dave Navarro lors d'un événement en direct.

"On a une nouvelle à partager, les amis, et on est sincèrement désolés pour les événements de la nuit dernière," a déclaré le groupe sur leur histoire Instagram samedi.

Le concert de Bridgeport, Connecticut, prévu pour le dimanche soir, a été annulé "conséquemment" en raison de l'altercation, a ajouté le message.

Les remboursements seront traités au point de vente initial de l'acheteur.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent Farrell, le chanteur de Jane's Addiction, en pleine discussion verbale avec le guitariste Navarro pendant leur spectacle à Boston vendredi soir. Farrell peut être vu s'approchant de Navarro, qui semble essayer de le tenir à distance.

La situation a dégénéré, avec Farrell tentant de frapper Navarro, avant que d'autres membres du groupe et de l'équipe n'interviennent, réussissant à retenir Farrell et créant une barrière entre lui et Navarro.

Les représentants de Jane's Addiction, Navarro et Farrell ont été contactés par CNN pour obtenir un commentaire.

Jane's Addiction est actuellement en tournée et doit se produire à Toronto mercredi. La tournée doit se terminer à Los Angeles en octobre.

despite the tensions, the band hopes to continue providing top-notch [entertainment] for their fans. Regrettably, the incident in Boston may affect their performance dynamics moving forward.

Lire aussi: