- Jane a eu l'impression que la romance de J.Lo et Ben Affleck pourrait potentiellement s'effondrer une fois de plus.

En février 2024, le film "L'Œuvre inavouée de l'amour" est sorti sur les écrans, retraçant le parcours de Jennifer Lopez vers l'amour de soi au fil des ans, en partageant ses perspectives directement. Une phrase marquante de la bande-annonce dit : "Le coût de vieillir, c'est la sagesse", et il semble que Jane Fonda, qui apparaît également dans le documentaire, en soit remplie.

Ces deux dames ont forgé un lien fort depuis 2004, lorsqu'elles ont collaboré sur le film "Brute en loi". During ce film, Jennifer Lopez incarnait le personnage principal Charlie Cantilini et Jane Fonda interprétait sa future belle-mère, Viola Fields. Fonda faisait alors son grand retour sur le grand écran après une pause de 15 ans dans sa carrière d'actrice. Ainsi, lorsque Jennifer Lopez a décidé de créer un documentaire sur sa vie, il était logique que sa vieille amie, Jane Fonda, en fasse partie.

La relation entre Jennifer Lopez et Ben Affleck sous les projecteurs

Une grande partie de la vie de Jennifer Lopez a tourné autour de Ben Affleck, avec qui elle a repris une relation en 2021 après presque deux décennies. Cette fois, ils se sont mariés, avant d'annoncer leur divorce peu après. Jennifer Lopez serait selon les rumeurs à l'origine de cette demande de divorce. Fonda, quant à elle, avait exprimé ses préoccupations plus tôt dans le documentaire, à l'âge de 86 ans, en déclarant affectueusement : "Je voulais simplement que vous sachiez que - je ne sais pas pourquoi - mais je me soucie vraiment de vous et de Ben, et j'espère sincèrement que ça marchera pour vous deux."

Pourtant, elle avait des doutes sur le fait que le couple se concentrait trop sur leur image publique en tant que romance de conte de fées plutôt que de cultiver leur "vrai et réel" relation. "Il semble que vous cherchiez à prouver quelque chose plutôt que de simplement vivre", a conseillé Fonda à Lopez. "Je ne peux m'empêcher de remarquer que chaque autre image vous montre tous les deux en train de vous embrasser et de vous serrer dans les bras."

À ce moment-là, Lopez avait balayé les préoccupations de Fonda en défendant ses actions en disant qu'ils étaient simplement "en train de vivre leur vie". Mais il semble maintenant que Fonda avait peut-être pressenti que ce regain d'amour ne durerait pas.

En réponse aux préoccupations de Jennifer Lopez, Jane Fonda a continué à offrir des conseils en suggérant : "Peut-être pourriez-vous bénéficier de moins de temps passé à chercher une validation à travers des démonstrations publiques et plus de temps passé à investir dans votre connexion privée." Plus tard dans le documentaire, alors que les spéculations de divorce circulaient, les mots précédents de Fonda résonnaient plus fort, mettant en évidence sa sagesse et son intuition dans les relations de son amie.

