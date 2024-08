Jan Hofer est sur le point d'apparaître sur RTL Direct pour son dernier passage en tant que présentateur.

Une autre figure notable s'apprête à quitter le monde des nouvelles de RTL. Récemment, Peter Kloeppel et Ulrike von der Groeben ont mis fin à leur parcours avec "RTL Aktuell" après une impressionnante carrière de 30 ans. Jan Hofer, un journaliste vénérable qui a animé "RTL Direkt" pendant plus de trois décennies, les rejoint dans leur départ. Ce jeudi soir, à 22h45, Hofer fera sa dernière apparition sur le show.

Le post Instagram officiel de "RTL Direkt" exprime sa gratitude envers Hofer : "Merci, Jan, pour ton engagement tout au long de ces années." Lors d'une interview avec "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND), Hofer a ouvert son cœur sur sa décision.

"Ma vie personnelle avec ma femme et mon fils en a beaucoup souffert", a révélé Hofer. Ayant passé plus de la moitié de l'année à Berlin alors que sa famille résidait à Mallorca, il a partagé qu'il avait manqué de voir son fils grandir. "Les au revoir émotionnels de lui lorsque je me rendais à Berlin étaient de plus en plus longs et difficiles", a-t-il ajouté.

Maintenant résidant à Mallorca, le fils de Hofer fréquente l'école là-bas. En ce qui concerne les langues, le fils de Hofer est devenu compétent en quatre langues : l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le catalan. Pour rester en forme pour son fils, Hofer s'entraîne régulièrement avec un entraîneur personnel et fait de l'exercice à la gym.

L'école du fils de Hofer organise fréquemment des tournois de football impliquant les parents. Malheureusement, en raison de son emploi du temps chargé, Hofer n'a pu participer qu'au plus récent, que son fils a célébré fièrement. "J'ai manqué ces moments auparavant, et c'est dommage", a admis Hofer.

Lorsque lui a été demandé ce qu'il prévoyait après son départ en juin 2024, Hofer a partagé son désir de passer plus de temps avec son fils. "Créer un nouveau format d'informations sur une telle plateforme était une expérience exaltante et stimulante. Mais maintenant, je voudrais être présent pour la croissance de mon fils", a déclaré Hofer.

Présence continue dans les médias

Soutenu par RTL quant à son importance continue dans le paysage médiatique, Hofer a clarifié : "Je ne disparaîtrai pas complètement de la vue publique. Je serai toujours reconnu comme un visage de RTL, et les téléspectateurs ont apparemment accepté ce rôle." Par conséquent, Hofer explorera des projets individuels qui lui offriront plus de liberté créative et maintiendra une présence active sur les réseaux sociaux.

Hofer a épousé sa partenaire 28 ans plus jeune, Phong Lan, en 2018, et est devenu père en 2015. Avant cette union, Hofer avait trois autres enfants de relations précédentes.

Membre de l'équipe de présentateurs de "Tagesschau" depuis 1985, Hofer est devenu le présentateur en chef en 2004. En prenant congé de son dernier programme d'informations ARD en costume sombre et cravate rouge, Hofer a annoncé son passage à RTL peu de temps après.

L'avenement de Pinar Atalay

Avec le départ imminent de Hofer, Pinar Atalay prendra la relève en tant que principal animateur. Depuis août 2021, ils partagent les fonctions d'animation de "RTL Direkt". "RTL Direkt" editorial director Lothar Keller, previously part of the extended moderation team for "RTL Nachtjournal", will serve as Atalay's successor.

En ce qui concerne un au revoir spécial pour "RTL Direkt", Hofer n'a pas encore finalisé de plans. "Je ne peux pas encore me séparer de la cravate. Je pense que je vais simplement exprimer ma gratitude à mes collègues et aux téléspectateurs."

Après avoir annoncé sa décision de quitter "RTL Direkt" dans une interview, Hofer a mentionné comment la croissance de son fils et les moments manqués ont affecté sa vie personnelle. Il a également exprimé son enthousiasme à l'idée de passer plus de temps avec sa famille à l'avenir.

Avec le départ de Hofer, Pinar Atalay prendra la relève en tant qu'unique animateur principal de "RTL Direkt", tandis que Lothar Keller servira de successeur en tant que directeur éditorial.

Lire aussi: