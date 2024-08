- Jamie motive les élèves qui ont du mal avec leurs résultats scolaires.

Le célèbre chef Jamie Oliver (49 ans), connu dans le monde entier, encourage les élèves qui ont du mal à l'école. Malgré ses propres difficultés d'apprentissage, la dyslexie, ce chef britannique célèbre est parvenu à atteindre un grand succès. Dans une vidéo Instagram, il a partagé ses difficultés, déclarant : "J'ai eu du mal à l'école." Cependant, il a refusé de laisser son expérience scolaire définir son identité.

Oliver a souligné qu'il est normal de rencontrer des difficultés. Ce qui compte vraiment, c'est comment on gère ses faiblesses, comment on cherche des solutions et comment on renforce ses forces.

Il a publié cette vidéo le jour des résultats du GCSE, les examens scolaires finals en Angleterre. S'adressant aux jeunes qui rencontrent des difficultés avec la dyslexie, les apprentissages traditionnels ou les mauvaises notes, ainsi qu'à leurs parents, il a déclaré : "Il n'est jamais trop tard pour trouver sa place, son talent et sa communauté." La célébrité n'est pas nécessaire pour être heureux. Il a présenté son bureau, expliquant qu'il a de l'aide pour les tâches qu'il ne peut pas faire lui-même.

Oliver a trouvé amusant qu'il soit célèbre pour ses livres de cuisine, alors qu'ils ont toujours été un défi pour lui en raison de la dyslexie. "Je trouve les mots assez intimidants", a-t-il confessé. Il a lutté avec les mots et les polices, et la lecture a été difficile pour lui. Pourtant, il a une profonde affection pour les livres. Ses capacités d'écriture et de frappe sont limitées, mais il collabore avec des personnes compétentes. Il co-écrit des livres pour enfants avec un collègue.

Des gens du monde entier ont été inspirés par le parcours de Jamie Oliver, montrant que les difficultés scolaires ne définissent pas le succès futur. Malgré les difficultés avec la dyslexie, de nombreuses personnes, y compris les étudiants, peuvent se

